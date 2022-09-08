Son Dakika: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Gün içerisinde ölüm döşeğinde olduğu konuşulan ve doktorların sağlığından endişe ettiğini ifade eden 96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth üzücü haber ile adından söz ettirdi. Normal yayınları iptal eden BBC sunucuları siyah kravat taktı ve bu durum da kraliçe ikinci Elizabeth'in hayatını kaybettiği yönünde yorumlandı. Kraliyetin tüm üyeleri Elizabeth’in yanına giderken Elizabeth ise tahta geçişinin 70 senesinde kutlamaktaydı.

Kraliçe 2. Elizabeth bugüne kadar 150'den fazla başbakan eskitmiş ve 70 senedir İngiltere Kraliyet Tahtında oturarak büyük başarıları imza atmıştı. Tüm dünya gündeminde yer alan üzüntü habere göre kraliçe ikinci Elizabeth'in öldüğü bilgisine ulaşıldı. Birkaç saat önce doktorlar kraliçe hakkında önemli açıklamalarda bulunmuş ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yönetim altında tutulduğu ve kraliçenin sağlığından endişe duyulduğu hakkında açıklamalar yapılmıştı.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth kimdir, kaç yaşında öldü?

Saraydan alınan kaynağa göre acil bir şekilde Kraliyet üyelerinin bilgilendirildiği ifade edilmiş ve bununla birlikte hükümdarın düştüğü yönündeki spekülasyonların önemsenmediği açıklanmıştı. Sağlık durumunun endişe verici olduğu ifade edilen Kraliçe Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti ve bu haber ile İngiliz basını üzüntüye boğuldu.

En uzun süre İngiltere'nin tahtta kalan hükümdarı unvanını alan kraliçe ikinci Elizabeth gün içerisinde öğlen saatlerinde tıbbi gözetim altına alınmış ve kraliçe 2. Elizabeth'in ölmesi durumunda tahta kimin geçeceği araştırma konusu olmuştu.

Kraliçe Elizabeth öldü! Şimdi tahta kim geçecek?

Kraliyet ailesi tartışmasız bir şekilde dünyanın en fazla konuşulan aileleri arasında yer alırken aile içerisinde yaşanılan tüm olaylar da dünyada konuşmaya devam ediyor. Son olarak İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumundan endişe ettiğini ifade eden doktorlar gündemde yer almış ve son dakika haberine göre kraliçe ikinci Elizabeth’in hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Elizabeth'in hayatını kaybettiği açıklandı ve gözler tahta kimin geçeceğine çevrildi.