Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank, emekli vatandaşlara özel bir kredi imkanı sunuyor. Emekli maaşlarına yapılan son zam sonrasında emekliler için cazip bir fırsat olan bu kredi, milyonlarca Bağ-Kur ve SSK emeklisine umut olacak. Hızlı ve kolay bir çözüm sunan Akbank, bu özeli kredi imkanıyla emeklilere acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir fırsat sağlıyor. Peki, 12.700 TL'lik bu kredi detayları nelerdir? Kimler bu krediden yararlanabilir? İşte merak edilen tüm detaylar...

Akbank, acil nakit ihtiyacı olan emeklilere hızlı ve kolay bir kredi çözümü sunuyor. T.C. kimlik numarasına göre belirlenen emeklilere 12.700 TL'ye kadar kredi imkanı tanınıyor. Bu özel kredi imkanından yararlanmak isteyen emeklilerin Akbank müşterisi olmaları gerekiyor. Bu süreci kolaylaştıran Akbank, Direkt Mobil uygulaması üzerinden hızlıca erişim ve başvuru imkanı sunuyor.

Akbank Direkt Mobil uygulamasını indiren emekliler, buradan kredi başvurusu yapabilir ve 10 dakika içinde kredileri onaylanabilir. Bu özel kredi imkanı, faizsiz ve geri ödeme kolaylığı sunan bir yapıda tasarlandı. Akbank'ın sunmuş olduğu bu kredi imkanı, emeklilere ödeme kolaylığı ve avantajları ile cazip bir seçenek oluşturuyor.

Bu kredinin geri ödeme süreci de emeklilere oldukça avantajlar sunuyor. Seçenekler, acil nakit ihtiyaçlarına yönelik olarak 6 ile 12 ay arasında değişebiliyor. Kredi başvurusu sonrasında hızlıca çekilebilen bu kredinin geri ödemesi, Akbank tarafından oluşturulan kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Emeklilere özel bu kredi fırsatından yararlanmak isteyenler, Akbank Direkt Mobil uygulaması üzerinden veya Akbank şubelerinden başvuru yapabilirler. Başvuru sonrasında 7/24 nakit çekme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu kredi fırsatı, emeklilere acil nakit ihtiyaçlarında büyük kolaylık sağlayacak ve ekonomik açıdan rahat bir nefes alabilecekler.