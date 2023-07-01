Kefilsiz kredi almak isteyenler için belirli önemli şartlar bulunmaktadır. Bu şartların başında yüksek kredi notu gelmektedir. Yüksek kredi notuna sahip olan bireyler kefil talep edilmeden kredi alabilirler. 10.000 TL ve üzeri limitlerde kefilsiz kredi veren bankaları sizlerle paylaşacağız. Bu bankalar, yüksek kredi notuna sahip ve bankalarla iyi bir ilişkisi olan kişiler tarafından tercih edilmektedir. İşte detaylar:

Fibabanka Kefilsiz 10.000 TL İhtiyaç Kredisi

10.000 TL kefilsiz kredi kullanmak isteyen kişiler, TC kimlik numaralarını "34 22" numarasına mesaj atarak başvuru yapmalıdır. Onay aldıktan sonra en yakın Fibabanka şubesine giderek kefilsiz kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca gelir belgesi de istemeyen banka, size en yakın şubeye giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanıza olanak tanır. Kredi notunuz 1100 ve üzerinde ise banka kefil talep etmeyecektir. Aynı şekilde düşük kredi notuna sahip bireylere de banka 10.000 TL'ye kadar kefille kredi imkanı sunmaktadır.

Odeabank 10.000 TL Kefilsiz Kredi Başvurusu

Odeabank üzerinden de SMS yoluyla onay alarak ne kadar kredi kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kefilsiz olarak kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, "Nakit" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını "84 44" numarasına göndermelidir. Bu şekilde yaptığınız başvuruda hemen onay alacağınız tutarı görebilirsiniz. Onaylanan krediyi banka şubesinden kullanabilirsiniz. Ayrıca internet bankacılığı üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. İnternet üzerinden onay almanız durumunda şubeye gitmeden onaylanan krediyi hesabınıza aktarabilirsiniz.

Enpara 10.000 TL Kefilsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Enpara Bankası üzerinden de online olarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ülkemizde şubesiz bankacılık hizmeti veren Enpara Bankası, kredi başvurularında kefil talep etmemektedir. Kredi notunuz 1300 ve üzerinde ise bankadan online olarak başvuru yapabilirsiniz. Banka müşterisi olmasanız dahi bankanın resmi internet sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Onaylanan kredi sonrasında evinize gelen banka personeliyle birlikte onaylanan limiti kullanabilirsiniz.

ING Bank 10.000 TL Kefilsiz Kredi Başvurusu

ING Bank üzerinden de kefilsiz olarak 10.000 TL kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişiler, bankanın resmi internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmalıdır. Banka, başvurunuzun ardından kredi notunuza göre faiz oranı belirleyecektir. Özel faiz oranlarından faydalanabileceğiniz bu bankadan krediyi 36 ay vadeli ve 3 ay erteleme imkanıyla kullanabilirsiniz. Kefil talep etmeyen banka, onaylanan kredilerde de kefil istememektedir.

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Başvuru tarihleri ve detaylı bilgiler bankaların açıklamalarına göre belirlenmiştir. Kredi notu yüksek olan bireyler ve bankalarla olan ilişkileri düzgün olan kişiler, bu bankalar üzerinden kefilsiz kredi başvurusu yapabilirler. Kredi notunuzun 1100 ve üzerinde olması halinde bankalar genellikle kefil talep etmeyecektir. Kefilsiz kredi başvurusu yaparak acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.