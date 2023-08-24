Emekliler, son zamanlarda maaşlarının düşük olması nedeniyle zor günler geçiriyor. Düşük emekli maaşları nedeniyle birçok kişi çareyi çalışmaya devam etmekte buluyor. Maaşıyla geçinmekte zorlananların çaresi banka kredileri oluyor. Ancak banka kredi tutarları düşerken kredi faiz oranları yükseldi. Kredi çekmek isteyenler, düşük faizli ya da faizsiz seçenekleri araştırıyor.

Bankalar, emeklilere özel promosyon seçenekleri de sunar. Promosyon tutarları, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor. Her bankanın promosyon tutarları değişiyor. Promosyon almak isteyenlerin maaşını ilgili bankaya taşıması gerekir.

GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI

Bankası 4500 TL-7500 TL arasında promosyon

Akbank, 7000 TL promosyon ve 3000 TL chip para

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank; 3000 TL-5000 TL aralığında promosyon

QNB Finansbank promosyon tutarı 9200 TL’ye kadar çıkıyor

ING Bank, 10 bin TL tutarında ödeme veriyor.

PROMOSYON ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Promosyon almak isteyenlerin maaşlarını istedikleri bankaya taşıması gerekir. E-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemi yapılabilir. Maaş taşıma işlemi, banka şubelerinden de gerçekleştirilebilir.

Promosyon almak isteyenler, 3 yıl bankada kalma sözü vermesi gerekir. Bankalar; otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı başvurusu karşılığında daha fazla promosyon verir. Bu nedenle yüksek promosyon almak isteyenlerin bu şartları yerine getirmesi gerekir.

Promosyon almak isteyenlerin bankaların diğer fırsatlarını değerlendirmesinde fayda vardır. Bazı bankaları, internet şubesi ve mobil şube üzerinden yapılan işlemlerden kesinti yapmaz. Bazı bankaların indirim, ertelemeli kredi gibi avantajları vardır.

Bankaların ikamet adresine ne denli yakın olduğu ya da ATM’lerin yakınlığı gibi detaylara bakılmalıdır. Bankaların yakın zamanda promosyon tutarlarını artırması bekleniyor. Banka promosyonlarının 15 bin TL seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Promosyon için üç yıl bankada kalma sözü verdikten sonra başka bankaya maaşını taşıyanlar, kalan promosyon tutarını geri ödemelidir. Promosyon almak isteyenler, banka şubelerinden de gerekli başvuruları yapabilir.