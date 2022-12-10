10 Aralık EYT son dakika haberi: EYT için vatandaşı dört köşe yapan açıklama! 50 yaş altı...

10 Aralık EYT son dakika haberi: 50 yaş altı... EYT için vatandaşı dört köşe yapan açıklama! Emeklilikte yaşa takılanların dertlerinin çözülmesi için yetkili ağızlar 2022 sonunu işaret ediyor. Bu konuyla ilgili çalışmaların olduğunu yapılan düzenlemelerin sendikalar ve sosyal vakıflar ile konuşulduktan halka duyurulacağını belirten yetkililer öncesinde memur ve emekliler ile ilgili düzenlenmesi gereken sorunlar olduğunu ve bunlar tamamlandıktan sonra emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümünün gündeme geleceğini söylüyorlar.

Sınır 49’a Çekilir mi?

EYT konusunda en çok konuşulan şartlardan birisi yaş sınırı oldu. Çünkü birçok kişi prim süresini hizmet günün doldurduğu halde yaşı gelmediği için emekli olamıyor. Yeni yasa tasarısında belirlenecek yaş sınırı binlerce kişinin mağdur olmasına sebep olabilir ya da binlerce kişiyi mutlu edebilir.

Bir kısım bu sınırın 50’nin altında olmayacağını 56 yaşın sınır olacağını söylüyorlar. Fakat bu sınırın daha da aşağı çekileceğine inananlar var. Bu kişiler ise yaşı sınırının 49’a kadar çekilebileceğini iddia ediyorlar.

Bu iddiada bulunanlar tasarının böyle çıkacağı konusunda oldukça ısrarcılar. Hatta bunun ana düzenlemede olmasa bile ek düzenlemelerde mutlaka yer alacağını iddia ediyorlar.

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