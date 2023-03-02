10-50 ve 100 bin TL ödeme! Bankalardan yeni kampanya sosyal medyayı salladı!

Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yeni bir kampanya başlatıldığı ve bu kampanyada düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi verileceği duyuruldu. Denizbank ve Finansbank tarafından başlatılan kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere en düşük limitli 10.000 TL ve yüksek limitli 100.000 TL kredi ödemesi gerçekleştiriliyor. Denizbank ve Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde, ödemeler hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, kullandırılacak.

Denizbank kredi başvurusu...

Denizbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar SMS atarak hemen işlem yapabiliyor.

Kredim TC kimlik doğum tarihi gün ay yıl olacak şekilde yazıldıktan sonra cebimde kredi numarası olan 32 80 numarasına mesaj göndererek, bu bankadan ne kadar kredi onay aldığınızı görebilirsiniz.

QNB Finansbank kredi başvurusu...

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar da SMS atarak bu bankadan ne kadar onay aldıklarını, hemen görebiliyor. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda internet üzerinden de işlem yapabilirsiniz.

SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler ise kimlik numarasını 50 30 numarasına göndermeleri durumunda işleme alınır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra onay alırsanız, en yakın banka şubesinden kredinizi kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank, aynı zamanda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara kendi resmi internet sitesi üzerinden de kredi imkanı sağlamaktadır.