10-30 Nisan QNB Finansbank evden ve ofisten çalışacak personel alımı başladı: İşte ilanlar ve başvuru 2023
QNB Finansbank, farklı pozisyonlarda çalışacak personel alımı yapmak için ilanlar yayınladı.
Güncel 08.04.2023 - 09:19 08.04.2023 - 09:19 Alp Eren
QNB Finansbank, Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olarak müşteri odaklı hizmet sunmaya devam ediyor. Banka, farklı pozisyonlarda çalışacak evden ve ofisten personel alımı yapacağını duyurdu. Bu haberimizde QNB Finansbank'ın personel alım ilanlarının başvuru şartlarına değineceğiz.
QNB Finansbank Personel Alım İlanları
QNB Finansbank, farklı pozisyonlarda çalışacak personel alımı yapmak için ilanlar yayınladı. İlgili ilanlarda belirtilen pozisyonlar ve başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır.
Tüzel Satış Temsilcisi
- En az lise mezunu veya devam zorunluluğu olmayan üniversite öğrencisi
- Satış konusunda kariyer yapmayı hedefleyen
- İletişim ve ikna becerisi yüksek
- Müşteri odaklı ve ekip çalışmasına yatkın
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli
- Daha önce Bankamızda benzer pozisyona başvuru yapıp mülakat aşamasında elenmemiş
Bireysel Satış Temsilcisi
- En az lise mezunu veya devam zorunluluğu olmayan üniversite öğrencisi
- Satış konusunda kariyer yapmayı hedefleyen
- İletişim ve ikna becerisi yüksek
- Müşteri odaklı ve ekip çalışmasına yatkın
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli
- Daha önce Bankamızda benzer pozisyona başvuru yapıp mülakat aşamasında elenmemiş
Güvenlik Görevlisi
- Güvenlik Birimi tarafından verilen talimatlar doğrultusunda iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlamak
- Görev yapılan şube veya genel müdürlük binasındaki çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak
- Güvenlik risklerini değerlendirip, güvenlik ihtiyaçlarını belirleyip yöneticilerle paylaşmak
- Görev yeri ve yakın çevresindeki tehlike oluşturulacak her türlü durumu takip edip konuyla ilgili birimleri bilgilendirmek
Başvuru
İlana başvuru yapacak adayların internet üzerinden müracaatlarını yapması gerekmektedir. "https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=1359&hc=T"