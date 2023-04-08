10-30 Nisan QNB Finansbank evden ve ofisten çalışacak personel alımı başladı: İşte ilanlar ve başvuru 2023

QNB Finansbank, Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olarak müşteri odaklı hizmet sunmaya devam ediyor. Banka, farklı pozisyonlarda çalışacak evden ve ofisten personel alımı yapacağını duyurdu. Bu haberimizde QNB Finansbank'ın personel alım ilanlarının başvuru şartlarına değineceğiz.

QNB Finansbank Personel Alım İlanları

QNB Finansbank, farklı pozisyonlarda çalışacak personel alımı yapmak için ilanlar yayınladı. İlgili ilanlarda belirtilen pozisyonlar ve başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır.

Tüzel Satış Temsilcisi

En az lise mezunu veya devam zorunluluğu olmayan üniversite öğrencisi

Satış konusunda kariyer yapmayı hedefleyen

İletişim ve ikna becerisi yüksek

Müşteri odaklı ve ekip çalışmasına yatkın

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli

Daha önce Bankamızda benzer pozisyona başvuru yapıp mülakat aşamasında elenmemiş

Bireysel Satış Temsilcisi

En az lise mezunu veya devam zorunluluğu olmayan üniversite öğrencisi

Satış konusunda kariyer yapmayı hedefleyen

İletişim ve ikna becerisi yüksek

Müşteri odaklı ve ekip çalışmasına yatkın

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli

Daha önce Bankamızda benzer pozisyona başvuru yapıp mülakat aşamasında elenmemiş

Güvenlik Görevlisi

Güvenlik Birimi tarafından verilen talimatlar doğrultusunda iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlamak

Görev yapılan şube veya genel müdürlük binasındaki çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak

Güvenlik risklerini değerlendirip, güvenlik ihtiyaçlarını belirleyip yöneticilerle paylaşmak

Görev yeri ve yakın çevresindeki tehlike oluşturulacak her türlü durumu takip edip konuyla ilgili birimleri bilgilendirmek

Başvuru

İlana başvuru yapacak adayların internet üzerinden müracaatlarını yapması gerekmektedir. "https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=1359&hc=T"