Bayrama parayla girin! Vakıfbank 3 ay ertelemeli 125 bin TL kredi başvurusu başladı: İşte kredi hesaplaması 2023

İşte kredi hesaplaması 2023... Bayrama parayla girin! Vakıfbank 3 ay ertelemeli 125 bin TL kredi başvurusu başladı. Vakıfbank son dakika açıklaması ile 3 ay ertelemeli kredi kampanyasını başlattığını duyurdu. Bu kampanya ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar, 3 ay boyunca ödemesiz dönem avantajından yararlanarak hayatlarını kolaylaştırabilecekler. Bu yazıda, Vakıfbank'ın 3 ay ertelemeli kredi kampanyası hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kredi Detayları

Vakıfbank tarafından sunulan 3 ay ertelemeli kredi, ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştıracak birçok avantaj sunuyor. Bu kredi ile ilgili detaylara bir göz atalım:

Kredi Tutarı

Vakıfbank, 3 ay ertelemeli kredi kampanyası kapsamında 3 bin TL'den başlayarak 125 bin TL'ye kadar kredi vermektedir.

Ödeme Seçenekleri

Vakıfbank'ın 3 ay ertelemeli kredi kampanyası kapsamında sunulan ödeme seçenekleri şunlardır:

Aylık eşit taksitli

Artan taksitli

Azalan taksitli

3 ayda bir eşit taksitli

Son taksit balon ödemeli

Değişken taksitli

Kredi Başvurusu

Vakıfbank, 3 ay ertelemeli kredi başvurularını Vakıfbank internet sitesi üzerinden veya cep telefonundan SMS ile almaktadır.

SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, "KREDI, T.C. Kimlik No., Doğum Tarihi (ggaayyyy), Aylık Gelirinizi" yazıp 5724'e SMS göndererek başvurularını yapabilirler. Örneğin, "KREDI 11111111111 30012000 3000" şeklinde bir SMS göndererek başvuru yapabilirsiniz.

Faiz Oranı

Vakıfbank'ın 3 ay ertelemeli kredi kampanyası kapsamında verilen kredinin faiz oranı %1.57 olarak belirlenmiştir.

Kredi Hesaplama

100 bin TL kredi çekmek isteyen vatandaşlar, 24 ay vade ile bu krediyi alabilirler. Bu kredinin faiz oranı %1.57 olduğu için, ayda 5 bin 264 TL taksit ödemesi yapmanız gerekmektedir. Ayrıca, 500 TL kredi tahsis ücreti ödemeniz gerekiyor ve toplam geri ödeme tutarı 126 bin 836 TL olacaktır.

haber24.com