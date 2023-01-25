10-20-30 ve 50 bin TL ödeme! Bankalar harekete geçti ve kendi arasında mücadele ediyor! Hemen ödeme alın! Kaçırmayın

Nakit ihtiyacı olan vatandaşların bireysel kredi kullanabilecekleri, bankalar açıklandı ve 10000 lira ile 50000 lira arasında kredi alabilirsiniz. Kamu bankaları ile birlikte özel bankalar tarafından başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşların belirli şartları uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kredi kullanabilecek ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. Başvuru gerçekleştirecek olan kişiler aşağıdaki bankalar üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa, kredi notu uygun olması durumunda hemen işlem yapabilmektedir.

Banka müşterisi olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak için kredi puanı enaz 1200 ve üzerinde olması isteniyor. Kredi puanı düşük olan tüm vatandaşlar, maalesef kredi onayı alamazlar.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru...

Düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacaksanız kamu bankaları üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Kamu bankaları, sizlere yapmış olduğu bireysel ihtiyaç kredisi kampanyalarında diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar, bankaların mobil uygulamalarına giriş yaparak buradan kredi alabilmektedir.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu...

QNB Finansbank üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir veya bu bankada bir hesabınız varsa, mobil uygulamaya girerek 7 24 kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. QNB Finansbank yapmış olduğu kredi başvurusunda, özellikle kredi notu uygun olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini banka şubeleri üzerinden de vermektedir. Emekli olan sigortalı olarak çalışan kişiler bireysel ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.