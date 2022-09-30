10-20-30 ve 40 bin TL için başvuru ekranı açıkladı! Ay sonu bitecek hemen başvuru yapın!

10 bin TL ile 40000 TL arasında ihtiyaç kredisi başvurularında bulunarak, kredi şartlarına uygun olacak olan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında 40000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu.

Yapı Kredi Bankası Garanti Bankası ve Denizbank tarafından başlatılacak olan bu kampanyalarda 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda kredi puanına göre işlemlerini gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapabilecek ve kredi kullanabilecekler.

Yapı Kredi Bankası Garanti Bankası ve Denizbank tarafından başlatılacak olan bu kampanyalarda, kredi puanı 1400 üzerinde olan tüm vatandaşlar için banka hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak ve onaylanan bu kredileri, şartlara uygun olarak hesaplarınızı yatıracaktır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı uygun olmaları durumunda banka kredi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde ihtiyaç kredisi alabileceğini söylemek istiyoruz. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde, SMS atarak da bu bankadan kredi onay alabileceğini söyleyebiliriz. Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden de başvuru yapacak olan kişiler, hem SMS atabilir, hem de cep telefonları üzerinden internet bankacılığı uygulamalarına girerek de kolay bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilirler.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, kredi başvurunuzu Yapı Kredi Bankası üzerinden kolay birşekilde hemen oturduğunuz yerden yapabilirsiniz. Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.