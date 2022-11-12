Müjdeler verildi! Emeklilere ödemeler bugün başladı ve 10 gün sürecek! Son dakika haber 

Emekli maaşı alan vatandaşlar, 10 gün süre içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda alabilecekleri, ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilecekleri haberi verildi. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi alabilecek ve onaylanan kredilerinizi hesabınıza yatırarak hemen öğrenebileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi bankaların yanı sıra uygun faizlerde kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuçlar verilecek ve ödemeler hızlı bir şekilde hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kredilerinden faydalanacak olan kişilerin bankalara gitmeden de internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte kredi başvurularını gerçekleştirebilir. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra sizlerin hesaplarına ödemeler yapılmaktadır.

10 gün içerisinde başvurusunu gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara bankalar hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlarken, ayrıca, borç kapatma kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara da 50000 TL üzerinde, krediler vererek, 24 ay vadeli ödemeler yapmaktadır.

Sadece kamu bankaları üzerinden değil, Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve Denizbank gibi özel bankalar üzerinden de emekli maaş alan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabileceğini söylemek isteriz. Emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredileri hesaplarınızı yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz.