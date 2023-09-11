Kredi kartı ve nakit avans faiz oranı üzerinde yapılan yenilikler kredi kartı kullanımı veya nakit avans kullanımını olumsuz yönde etkilemiyor. Vatandaşlar ihtiyacı dahilinde yine bu ürünleri kullanmaya devam edebiliyor. Ancak daha önce uygulanan faiz kararındaki bu yükseliş oluşabilecek masrafları iki katına çıkarıyor. Öyle ki kredi kartı kullanımından kaynaklı oluşan azami aktif faiz oranı yüzde 2,81, gecikme faiz oranı ise %3,11'e çıkarıldı. Nakit avansı işlemlerinde bu rakam daha da yükseldi.

1 YILLIK UYGULAMA SONA ERDİ!

Bankaların cazip fırsat teklifi olarak sunduğu nakit avanslar belirli dönemlerde kampanyalarla faizsiz olarak sunulabiliyor. İlk kez banka müşterisi olacaklar için sunulan bu fırsat ilk talepte faizsiz diğer taleplerde ise faizli olarak geçerli oluyor. Bankaların nakit avans tutarı azami aktif faiz oranı %3,57 iken azami gecikme faiz oranı %3,87'ye kadar yükseldi. Geçtiğimiz yıl sonu başlayan ve 1 Temmuz tarihine kadar sabit tutulan faiz oranları 1 Eylül tarihi itibariyle yenilenmiş oldu.

SADECE ASGARİ ÜCRET ORANINDA ÖDEME YAPANLAR DİKKAT!

Uzmanlar paylaşılan bu haberin ardından kredi kartı kullanımına yönelik vatandaşlara seslenerek “Aylık gelirinizin üzerine çıkmayın” uyarısında bulundu. 1 Eylül tarihi itibariyle yalnızca ihtiyacı olan vatandaşlar kredi kullanımına devam edin. Kullanırken dikkatli olun” diyen uzman isimler mevzuat gereği aylık gelirin 4 katına kadar kredi kartı kullanım limiti arttırılabilir. Kredi kartının aylık bütçe sınırları dahilinde kullanılmasını öneriyoruz” diyerek ekledi.

Yalnızca kredi kartının asgari tutarını ödemek aylık faiz işlenmesine neden olur. Bu nedenle asgari tutar yerine ekstre tutarının tamamı ödenmelidir, diyen uzmanlar ileride oluşabilecek parasal sıkıntılara yönelik uyarılarda bulundu.