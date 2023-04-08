1 TL'lik yeni madeni para görücüye çıktı! Eskisiyle olan farkı ve özellikleri çok konuşulacak!

Eskisiyle olan farkı ve özellikleri çok konuşulacak! 1 TL'lik yeni madeni para görücüye çıktı! Her dönem değişikliklerin yaşandığı bir gerçek. Bu değişimler, market ürünlerinden araçlara, evlere kadar her şeyde kendini gösteriyor. Ve son değişiklik ise tam 1 liralık bir madeni paradan geldi. Gelen son dakika bilgilerine göre, üretim maliyetlerinin artması nedeniyle Merkez Bankası, 1 liranın gramajının azaltılmasına karar verdi. Bu karar sonucunda, 2016 yılı basımı 1 liraların ardından 2023 yılı basımı 1 liralar piyasaya sürüldü. Bu değişiklik vatandaşların ilgisini çekti ve tartışmalara sebep oldu.

Yeni 1 Liranın Özellikleri

Yeni 1 liranın en dikkat çeken özelliği, önceki 1 liraya göre oldukça hafif olmasıdır. Darphane tarafından alınan karar ile birlikte, 1 liranın gramajı oldukça azaltıldı. Vatandaşlar, yeni 1 lirayı ellerine aldıklarında, bu paranın oldukça hafif olduğunu fark ediyorlar. Bazı vatandaşlar, bu parayı sahte zannederken, eski paranın daha ağır olduğunu da söylüyorlar.

Gramajı azalan 1 liralık madeni paranın sadece gramaj değil, kalınlık, çıkardığı ses ve görüntüsü de diğer 1 liradan farklı olarak öne çıkıyor. Bu değişiklik, bazı vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, bazı vatandaşlar tarafından ise eleştiriliyor.

Değişikliğin Sebepleri

Merkez Bankası, 1 liranın gramajını düşürme kararı aldığında, kararın nedeni olarak, bakır, nikel ve çinko gibi madenlerin fiyatlarının artması, döviz kurunun ciddi şekilde yükselmesi gösterildi. Bu sebeplerin yanı sıra, üretim maliyetlerinin artması da bu kararın alınmasına neden oldu.

Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan bir vatandaş, "Daha da azaltılsa hiçbir sakıncası yok bence. Biraz daha hafif olsa... Veyahut metal parayı tamamen kaldırsak" dedi. Bir başka vatandaş ise yaptığı açıklamada, "1 liralık madeni paranın gramajının düşürülmesi iyi oldu. 5 kuruş, 10 kuruş gibi madeni paraların kaldırılması ve 5 liralık madeni paranın gelmesi gerekmektedir" diyerek düşüncelerini dile getirdi.