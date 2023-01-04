1 milyon-2 milyon-3 milyon-4 milyon TL konut kredisi hesaplama ekranı aktif... 4 şarta uyana direkt ödenecek!

4 şarta uyana direkt ödenecek! 1 milyon-2 milyon-3 milyon-4 milyon TL konut kredisi hesaplama ekranı aktif... Yeni Evim Kampanyası hakkında merak edilen tüm bilgiler belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirli vatandaşları ilgilendiren projeye dair tüm bilgileri paylaştı. Bakan Nebati projenin ilk etapta 3 bölge baz alınarak başlatılacağı bilgisini verdi. Öte yandan kişinin üstüne konut olmaması, 5 yıl satılamama şartı, son 1 yılda konut alınan ilde konut almama şartı ve 1 yıl ikamet şartına bakılacak.

Son dakika konut kredisi hesaplama ekranı günün en çok araştırılan konusu oldu. Bu kriterleri göz önünde bulundurarak sizlere konut kredisi örnek hesaplama örneğiyle baş başa bırakıyoruz. İşte konut kredisi hesaplama

BAKAN AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirli vatandaşları ilgilendiren projeye dair her şeyi anlattı.

İLK AŞAMADA 3 BÖLGE BAZ ALINACAK

Bakan Nebati projenin ilk etapta 3 bölge baz alınarak başlatılacağı bilgisini vererek 0,69 konut kredisi müjdesini duyurdu.

4 ŞARTI VAR!

Kişinin üstüne konut olmaması,

5 yıl satılamama şartı,

Son 1 yılda konut alınan ilde konut almama şartı,

1 yıl ikamet şartı.

KONUT KREDİSİ ÖRNEK HESAPLAMA EKRANI

Kredi Türü: Konut Kredisi

Kredi Tutarı: 2.000.000,00 TL

Faiz Oranı: %0,69

Taksit Sayısı: 180 ay

Taksit Tutarı: Hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek

Kredi Tutarı: 3.000.000,00 TL

Faiz Oranı: %0,69

Taksit Sayısı: 180 ay

Taksit Tutarı: Hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek

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