ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın gelecekte faiz artırmayacağına dair beklentiler artarken, yatırımcılar ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda. Son dönemde açıklanan veriler Fed'in yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceği yönündeki inancı güçlendirdi. Ancak bugün açıklanacak verilerin ardından bankanın bir sonraki adımlarına ilişkin belirsizliklerin daha da azalması bekleniyor.

Verilerin yanı sıra, yatırımcılar Fed yetkililerinin gelecekteki politikalara ilişkin sözlü yönlendirmelerini de yakından takip ediyor. Dün Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, mevcut para politikasının enflasyonu makul bir zaman dilimi içerisinde yüzde 2'ye indirmeye yetecek kadar sıkı olduğunu ifade etti. Bostic ayrıca politika yapıcıların temkinli olmaları ve parasal genişlemeyi aşırı sıkılaştırmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Bu ortamda 1 Eylül 2023 Cuma günü altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte güncel rakamlar.

SON VERİLER ENDİŞELENDİRDİ

ABD'de açıklanan son veriler, Fed'in enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği gıda ve enerji kalemlerini dışarıda bırakan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin piyasa beklentilerine paralel olarak aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,2 arttığını gösterdi. Ayrıca, ilk kez işsizlik başvurusunda bulunanların sayısı 26 Ağustos'ta sona eren haftada 228 bine gerileyerek piyasa tahminlerini aştı. Bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin 170 bin kişilik bir artış göstermesi bekleniyor.

Bu gelişmeler neticesinde tahvil piyasalarında alım ağırlıklı seyir dün beşinci iş gününde de yön değiştirdi. Şu anda ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,12 seviyesinde seyrederek dengeli pozisyonunu koruyor.

1 EYLÜL 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLAR

Bugün, 1 Eylül 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları:

Altın fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yıl faiz artırımı olasılığının azalmasıyla desteklenerek üst üste ikinci haftayı da olumlu bir şekilde kapatmaya hazırlanıyor.

Spot piyasada altın şu anda ons başına 1939 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı 1666 lira, çeyrek altın fiyatı ise 2.720 lira olarak belirlendi.