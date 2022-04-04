Altın Fiyatları, Açıklanan Enflasyondan Nasıl Etkilendi? Türkiye İstatistik Kurumunun mart ayına yönelik enflasyon verilerini paylaşmasından sonra gözler şimdi de döviz piyasasına çevrildi. Altın fiyatları ne şekilde seyrediyor? Son 20 yılın en yüksek enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra altın fiyatları nasıl etkilendi? Cevabı ve çok daha fazlası haberimizde...

Her dönem güvenli bir liman olarak tanımlanan ve küçük yatırımcının adeta vazgeçilmez yatırım aracı altın, fiyatları ile alakalı uzun zamandır dalgalı bir şekilde seyretmeye devam ediyor. Bu Özellikle de Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması ile beraber patlak veren gerilimin sonrasında sert bir yükseliş ile çıkışlar gösteren altın fiyatlarında şimdi ise gözler enflasyon rakamlarına çevrildi.

TÜİK Tarafından Açıklanan Enflasyon Rakamları Altın Fiyatlarını Nasıl Etkiledi?

Bütün küresel piyasalarda tekrardan yükselişe geçen enflasyon şoku meydana gelirken, pandemi süreci içerisinde piyasalara ekonomiyi ayakta tutmak amacıyla pompalanan nakit para bolluğu ise enflasyon canavarını çok derin bir şekilde uyuduğun uykusundan uyandırmıştı. Zaten yüksek enflasyon rakamları ile mücadele eden ülkemizde ise bu yükselişten payını alma durumu artık kaçınılmaz bir hal aldı. Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına yönelik enflasyon rakamlarını açıkladı ve böylelikle enflasyon, yüzde 5.34 çıkarken yıllık tüketici fiyat endeksi ise ortalama %60 seviyesini aşarak büyük bir şok etkisi ortaya çıkarmıştı.

· Bu haberin kaleme alındığı dakikalar içerisinde cumhuriyet altını alış fiyatı 5933 TL olarak gerçekleşirken satış fiyatı ise 5976 TL olarak işlem görüyor.

· Yarım altın alış fiyatı 2969 TL olurken satış fiyatı ise 2997 TL oluyor.

·Çeyrek altın alış fiyatı 1485 TL şeklinde gerçekleşirken satış fiyatı ise 1499 Tl den alım satım işlemlerine tabi tutuyor