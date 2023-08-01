Değerli metal altın, etkileyici bir ayın ardından istikrarını koruyarak Mart ayından bu yana en iyi performansını sergiledi. Piyasa katılımcıları, ABD enflasyonundaki gevşeme işaretleri nedeniyle Federal Rezerv'in parasal sıkılaştırma döngüsünün sonuna yaklaşıyor olabileceği spekülasyonunu yapıyor. İşte güncel altın fiyatları.

KÜRESEL PİYASA GÖRÜNÜMÜ

Küresel piyasalar, dünya genelinde ekonomik faaliyet ve enflasyon konularına ilişkin endişeler nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Dünya ekonomileri enflasyon ve resesyon arasındaki hassas dengeyle boğuşmakta ve bu durum varlık fiyatlarında belirsizliğe yol açmaktadır. Makroekonomik veriler karışık sinyaller gönderdiğinden belirsizlik devam etmekte ve fiyatlama kararlarını zorlaştırmaktadır.

Analistler, ABD ve Avrupa'da imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ABD'de inşaat harcamaları ve JOLTS açık iş verileri gibi çeşitli faktörleri yakından takip ediyor. Teknik açıdan bakıldığında, altının ons fiyatı 1.940 ve 1.930$'da destek seviyelerine sahipken, direnç pozisyonu 1.970$'da duruyor.

1 AĞUSTOS 2023 ALTIN FİYATLARI

Dün altının gram fiyatı, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak önemli bir yükseliş yaşadı. İşlem günü sonunda altın fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.702 liradan kapandı.

Saat 10:35 itibariyle altının gram fiyatı nispeten sabit kalarak bir önceki değerine göre yüzde 0,3 düşüşle 1.696 liradan işlem görüyor. Aynı saatlerde çeyrek altın 2.790 liradan, Cumhuriyet altını ise 11.250 liradan alınabiliyor.

Altının onsunun mevcut işlem fiyatı yüzde 0,5'lik marjinal bir düşüşle 1.957 dolardır.

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 1.695,76

Gram altın satış: 1.696,05

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 2.757,00

Çeyrek altın satış: 2.793,00

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 5.513,00

Yarım altın satış: 5.587,00

TAM ALTIN

Tam altın alış: 11.018,00

Tam altın satış: 11.122,00

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış: 11.348,00

Cumhuriyet altını satış: 11.519,00