Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2023 müjdesi! Emeklilere ek ödeme ve nakit ödeme aynı anda verilecek

2023 mujdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Verildi. Nakit sorunu 2023 yılında sorun olmaktan çıkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekli maaşlarını kamu bankalarından alanlara nakit ödemeleri verileceği açıklandı. Nakit ödemeleri alacak kişilere, Ziraat Bankası ve diğer 2 kamu bankası da destek olacağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ONAYLI NAKİT!

Emekli maaşlarını kamu bankalarından alan kişiler, gelir belgesiz olarak kredi almak istiyorsa, bankadan emekli maaşlarını alması gerekiyor. Nakit kredi kullanmak isteyenler, bugün için başvuru yaparsa, 50 bin TL'ye kadar ek kredi alabiliyorlar. Ek krediler, daha önce kredi almış ve düzenli ödemiş kişilere verilmektedir. Cumhurbaşkanı tarafından onayı verilen bu kredileri, emekli maaşlarını kamu bankalarından alan kişilere ödenmeye başlandı.

BAŞVURU NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurusu yapıldan bu kredi ödemelerinin başvurularını da bankalardan yapılacak. Banka şubelerine giderek, banka internet sitesi ve internet şubesini kullanarak, mobil uygulama ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden başvuru yapabileceksiniz. Emekli maaşlarınız hesapları üzerinden başvurularını yaparak kredi alacak kişiler, başvuru sonucunu hemen öğrenecek ve öğrendikleri bu parayı kendi bankasının hesabına yatıracaklardır. Kredi almak isteyenlere uygun faizlerle ödeme verecek olan Kamu bankaları (Ziraat, Vakıf ve Halkbank) emekli maaşlarınızın ne kadar olduğuna da bakacak ve hatta diğer bankalardaki borçlarınız varsa, bu borçlarınızı da kapatarak onay almanıza olanak sağlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan bu açıklama sonrasında kollarını sıvayan sadece kamu bankaları değil, bazı özel bankalarda bu kampanyalardan faydalanması için kendi emekli maaş müşterilerine kredi mesajı gönderdi.