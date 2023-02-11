1-4 gün içinde ödeme verilecek, Başvuru yapanlar için duyuru yapıldı

Nakit ihtiyacımızın olması durumunda, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, ödeme alabileceğiniz, Denizbank tarafından bir duyuru paylaşıldı. Denizbank, yapmış olduğundaki ihtiyaç kampanyasında özellikle de 4 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan ve kendi banka hesabı olan vatandaşlara ödemeler yapacağını açıkladı. Denizbank tarafından başlatılan bu kampanyada özellikle 50000 TL'ye kadar ihtiyacı olan tüm vatandaşlara gelir belgesiz ihtiyaç kredileri ödemeleri hızlı bir şekilde verileceği duyuruldu.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bu duyuru sonrasında kredi işlemlerini gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olan kişilere ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapılmaktadır.

Denizbank, ihtiyaç kredisi kampanyası detayları nelerdir?

Denizbank, yapmış olduğu bu kampanyada özellikle de başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin bireysel müşteri olmasını ve daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmalarını istiyor. Denizbank, yapmış olduğu kampanyada kredi notuna bakarak, TC kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapacak ve sizlerin kredi ödemesi verecektir.

Denizbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredileri için başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşları, belirtilen kredi politikalarına göre ödemeler hızlı bir şekilde belli.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, çok kolay bir şekilde cep telefonları üzerinden mesaj atarak, ne kadar kredi ödemesi alacaklarını öğrenebiliyorlar. Sms ile cebimde kredi kampanyasına katılmak için kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı hızlı bir şekilde 32 80 numarasına göndermeniz gerekiyor. 5 dakika içerisinde sonuç gelir ve onaylanan kredi tutarına, bankaların açık olduğu zamanlarda banka şubesinden, bankaların açık olmadığı zamanlarda ise banka hesabı olan vatandaşlar, Denizbank, mobil uygulaması üzerinden kullanabiliyor.