0.88 faizli nakit ödemeleri geldi! Banka bu ödemeleri 10 bin TL ödeme alacak!

Bankalar kendi müşteri gruplarına sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaya devam ediyor. Banka üzerinden kredi almak isteyenlerin, kendi müşterisi olması durumunda ve iyi müşteri grubunda olması durumunda onay verilecek ve kredi kullanımı yapılacaktır. Kredi notuna ve faiz oranlarına göre işlem yapılacak verilecek olan 0.88 faizli kredi, sadece bazı özel müşterilere, Ziraat bankası tarafından ödenmektedir.

Daha önce ziraat bankası üzerinden hesabınızın olması ve kredi, kredi kartı kullanmış olmanız durumunda, bu bankadan sizlere 0.88 faizli 10.000 TL nakit kredi verilecektir. Bu şekilde kredi alacak kişiler, 0.88 faizli kredi alabileceklerdir. Kredi notu yüksek olan kişiler, belirli limitlerdeki ihtiyaçlarını Ocak ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanya ile alabileceklerdir.

Ziraat bankası 0.88 faizli kredi kampanyası...

0.88 faizli kampanya, emekli maaş alanlara ve kendi bankasından sigortalı olarak maaş alanlara, daha önce kredi almış olması durumunda ödenmektedir. Tabii ki bu aldığınız kredileri de düzenli ödemiş olmanız banka tarafından istenmektedir. Kredi notunuza ve kredi sicilinize bakılarak Ziraat mobil uygulaması üzerinden kullanabilirsiniz.

Ziraat bankası bu kredi kampanyası haricinde de emekli ve çalışan kişilere, yüksek limitli düşük faizli krediler vermeye devam edecektir. Kredi alacak kişilere 50 bin TL gelir belgesiz, 50 bin TL üzerinde ise gelir belgesi ile birlikte, kredi imkanı sağlanacaktır. Nakit ödemeler yapacak olan kişilere, 50 bin TL ödeme verilecek ve bu ödemeler ile birlikte, 3 ay ertelemeli kredi alma imkanı sunulacaktır. Ziraat bankası yaptığı bu kampanyaları genellikle kendi internet sitesinden paylaşıyor. Sizlerde bankanın güncel kredi kampanyalarını öğrenmek istiyorsanız, Ziraat bankası resmi internet sitesine giriş yaparak onay alabilirsiniz.