0.75 Faizli Kredi İçin İlk Adım Atıldı, Devlet Destekli Verilecek. Son dakika olarak yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. 0.75 faiz oranları ile kredi kampanyası duyurusu yapıldı. 0.75 faizli kredi almak istiyorsanız, bankalar üzerinden ihtiyaç veya istediğiniz takdirde konut kredisi alabileceksiniz.

0.75 faizle kredi kampanyası resmi gazetede yayınlandıktan sonra bankalar üzerinden bu kredi kampanyaları ile ilgili bilgileri daha net öğreneceğiz. Ülkemizdeki kamu ve özel bankalar arasında yapılan anlaşma ile birlikte, 0.75 faizli krediler anlaşmalı olan bankalardan, sınırlı sayıda kişilere verilecek.

İhtiyaç kredisi veya konut kredisi alacağınız bu limitlerdeki krediler için bankalardan duyuru gelecek ve kredi limitleri de belli olacak. İhtiyaç kredileri için 20.000 TL’ye kadar kredi verilirken, borç kapatma kredileri için de 50.000 TL’ye kadar limit verilecek. Konut kredilerinde ise 500.000 TL’ye kadar limitli kredi alabileceksiniz.

Başvuru nasıl yapılacak?

0.75 faizli kredi almak isteyenler, başvuru yapmak istiyorsa, en yakın banka şubesinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceklerdir. 0.75 faizli kredilerde 36 ay ve 3 ay erteleme imkanı sunulacaktır.

Başvuru yapacak olan kişiler, kredilerini alabilmeleri içinde bazı şartlara uygun müşteri olması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyenler, 0.75 faizli ihtiyaç kredisi almak istiyorsa, banka kredi notu uygun olması şartı vardır. 0.75 faizli krediler sigortalı olarak çalışan kişilere ödenecek.

Kredileri alacak kişilerin en az aynı iş yerinde 12 aydır sigortası olması gerekmektedir. Ayrıca kredi kullanacak kişilerin emekli olmaları durumunda, emekli maaşı üzerinden bu kredileri alacağı için, kredi kullanacak olan kişilerin maaşları başvuru yapacakları bankalardan olması gerekmektedir. Emekli olan kişiler ayrıca diğer bankalardaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarını da kapatarak kredi kullanacaktır.

Ne Zaman Başlayacak?

0.75 faizli krediler ile ilgili henüz net bir gelişme yok. Bankalar ve devlet tarafından anlaşma yapıldığı taktirde kısa süreli de olsa önümüzdeki günlerde bu kampanyaların yapılacağı konuşuluyor. Eğer bankalardan kredi almak istiyorsanız, güncel bankaların kredi kampanyalarına katılabilir ve hemen onay alarak aynı gün içinde acil para ihtiyacınızı giderebilirsiniz.