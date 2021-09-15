0.71 Faizli Kredi Kampanyası Başladı: Başvuru rekoru kırıldı, Son Dakika

0.71 faizli kredi kampanyası başladı başvuru rekoru kırıldı. 0.71 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan müşteriler için kredi başvuru şartları belli oldu. 50.000 TL'ye kadar kullandırılacak olan 0.71 faizli ihtiyaç kredisinde diğer bankalarda borcu olan kişilerin borç kapatma kredisi adı altında işlem yapılacağı bildirildi. 0.71 faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler belirtilen şartlar dahilinde kampanyaya katılan kamu bankaları ve özel bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak ve onaylanan tutar kadar kredisini hemen kullanacaktır.

0.71 faizli kredi alabilmemiz için şartlar nedir?

50.000 TL'ye kadar ve 36 ay vadeli olarak verilecek 0.71 faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli kredilerini belirli şartlar dahilinde alabileceklerdir. 0.71 faiz oranları ile kredi kullanmak isteyenler banka kredi notu en az 1100 ve üzerinde olması şartı vardır. 0.71 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ayrıca banka kredi notu uygun olması durumunda işlem yapabileceklerdir.

50.000 TL'ye kadar ve 36 ay vadeli olarak verilecek olan 0.71 faizli ihtiyaç kredisi kampanyasında banka müşterilerine hemen onay verecek ve onaylanan tutar kadar kredilerini de hemen kullandıracak. Kredi kullanacak olan kişiler bankalardan eğer daha önce icralık veya avukatlık olduysa kredi başvurusu yapsalar bile onay alamayacaklardır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca güncel olan banka borçları kapatma kredisi kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası 0.71 faizli kredi verecek mi?

Ziraat Bankası üzerinden 0.71 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyası dönemi başladı. kamu Bankası olan Ziraat Bankası 0.71 faiz oranı kredileri sadece özel müşterilerine kullandırıyor. 50.000 TL'ye kadar devlet destekli olan verilen bu kredileri almak istiyorsanız 3 ay ertelemeli ve toplandı ise 36 ay vadeli olarak kredi alabileceksiniz. Ziraat Bankası 0.71 faiz oranları ile işlem yaparken Kredi kullanacak olan kişiler ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme toplamda da 36 ay vadeli olarak bu kredileri banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak alabileceklerdir. Ziraat Bankası 0.71 faiz oranları ile kredi almak istiyorsa 50.000 TL'ye kadar hemen işlem yapıyor.