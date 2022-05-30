Emekliye 5555 TL Ödemesi Hesaplara Yattı, Bayrama Kadar Veriliyor

Emekli maaş hesabınız üzerinden 5555 TL ödeme almak istiyorsanız vereceğimiz bankalar üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve emekli maaşı hesabınız üzerinden artı para kullanabilirsiniz.

Emekli maaşı alan kişiler kredili mevduat hesabı başvurusu yapmak istiyorsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecekleri kamu bankaları üzerinden işlem yapabiliyor. Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank Halkbank Şekerbank İş Bankası ve Denizbank üzerinden de kredi başvurusu yapabilir ve emekliler için verilecek olan kredili mevduat hesabına başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli maaşı olan vatandaşlar bu ödemeleri almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden internet bankacılığını kullanabilir ve internet bankacılığı üzerinden başvurusunu gerçekleştirerek mobil uygulama üzerinden 7 gün 24 saat işlem yapabilir.

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar banka şubelerine giderek emekli maaşı almış oldukları hesap üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yapmak istediğini belirtip kredi kullanabilir.

Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız Denizbank şubelerine gitmeden Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvuru gerçekleştirebilir ve Bu bankanın emekliler için yapmış olduğu kurtaran hesap adındaki kampanyaya katılabilirsiniz. Cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek kurtaran yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına göndermeniz durumunda Denizbank üzerinden başvuru yapmış olacaksınız.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden de kredili mevduat hesabı başvurusu yapmanız mümkündür.

Bankalar üzerinden verilecek olan bu ödemeleri alabilmeniz için en kolay yöntemlerden bir tanesi internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden yapılacak olan başvurular olmaktadır. Emekli maaşı almış olduğunuz banka üzerinden hesap aracılığı ile internet şifresi oluşturabilir ve bu internet bankacılığı şifresi ile birlikte hemen işlemlerinizi gerçekleştirecek Kredi kullanabilirsiniz.