0.44 Faiz ile Devlet Destekli İhtiyaç Kredi Kampanyası için Son Dakika!

0.44 faizli kredi kullanmak isteyenler ihtiyaç kredisi ya da borç kapatma kredisi şeklinde işlem yapabilecekler. Son dakika olarak duyurulan bu kampanya 0.44 faizli ihtiyaç kredisinin kamu bankaları ya da özel bankalar ile birlikte bazı özel katılım bankalarının bu krediyi vermesi planlanıyor. Katılım bankalarından ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler için ise helal ihtiyaç Kredi almış olacak. 0.44 faiz oranı ile kamu ve özel bankalardan yapılacak olan kredi başvuru için başvuru şartları belli oldu.

Kredi Almak için Gerekli Başvuru Şartları Nelerdir?

0.44 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, belirtilen şartlara uygun müşteri olmaları gerekmektedir. Kredi kullanılabilmesi için banka kredi notlarının yüksek olması gereklidir. 100 Bin TL'ye kadar verilecek olan bu borç kapama kredisi ve ihtiyaç kredisi uygulamasına katılmak isteyen kişiler, kredinin ödenebilmesi için gelir belgesini resmi olarak bankaya sunmak zorundadır. 0.44 faizli kredi kullanacak olanlar, sigortalı olarak çalışıyor ise en az 1 senedir aynı işyerinde sigortalı olmak ve çalışmak zorundadır. 1 yıldır aynı iş yerinde çalışmayan kişiler ise bankalara kefil ile beraber giderek ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecekler. 100.000 TL üzerinde bir tutar için kredi almak istenildiğinde ise bankalara ipotek verilerek bu ipotek karşılığında kredi kullanılabilecek. 100 Bin TL ve üzerinde kredi kullanacaklar, bu kredi kampanyalarına katılım göstermeleri için banka kredi sicilinin temiz olması zorunludur.

Kredi Başvuru Nasıl Olacak?

0.44 oranlı düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredi başvurusu için bankaların resmi internet sitelerinden açmış oldukları 0.44 faizli ihtiyaç kredisi başvuru formunun doldurulması gerekmekte. Resmi siteler üzerinden başvuru formu, eksiksiz bir şekilde doldurulduğunda bir gün içerisinde kredi başvuru sonucu iletilecek ve onaylanan miktar kadar kredi de aynı gün içerisinde başvuru yapılan banka hesabına yatırılacaktır.

0.44 oranlı düşük faiz kredi başvurusu yapıldığında banka müşterilerini değerlendirmeye alacak. Bu değerlendirme sürecinin sonucuna göre ihtiyaç kredisinin onaylanıp onaylanmadığı sizlere iletilecek. 100 Bin TL'ye kadar olan krediler için aynı gün içerisinde, kimlik ve gelir belgesi ile bankaya başvurulması halinde de kredi kullanılabilecek.