04 Pazar Günü, Eylül Ayının İlk 50.000 TL Ödemesi Yapılacak! TC Kimlik Numarası Yeterli!

Bankalar üzerinden nakit ihtiyacı olan kişiler, özellikle hafta sonu 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, bazı bankaların, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kimlik numaraları uygun olması ile birlikte hemen ödeme alabilmektedirler. Pazar günü ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda 50000 TL'ye kadar alacakları bu ödemelerde TC kimlik numarası üzerinden işlemlerini yaparak hem en ne kadar kredi onay aldıklarını, aşağıdaki bankalar üzerinden öğrenebilmektedirler. ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler en yakın banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de pazar günü olsa bile hesaplarına ödemeler alabilmektedir.

Akbank Direkt uygulamasından 50.000 tl kredi başvurusu

Akbank müşterisi olan vatandaşlar kendi hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte Akbank Direkt uygulamasına giriş yaptıktan hemen sonra başvurularını gerçekleştirebilecek ve onaylanan tutarı, hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırabilecek. Akbank Direkt uygulamasına internet sitesi üzerinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden katılabilirsiniz. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verileri ve onaylanan kredi tutarı aynı gün içinde hesaplara yatırılmaktadır. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlayacak olan bu bankalar üzerinden sizlerde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank, mobil uygulamasından ihtiyaç kredisi

Denizbank müşterisi olan vatandaşlar ise pazar günü başvuru yaparak, 50000 TL kredi onay almak istiyorlarsa banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi olabileceğini söylemek istiyoruz. Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlarken, mobil uygulamalar üzerinden vermiş oldukları ihtiyaç kredilerinde 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. Denizbank kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte aynı gün içinde SMS ile kredi imkanı sağlanmaktadır. Cebimde kredi kampanyasına katılmak için kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin.