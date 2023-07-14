0-6 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere müjdeli bir haber geldi. Çocuk yardımı ödemelerine zam yapılacağı duyuruldu ve maaşlara ek ödeme tutarları belirlendi. Artık, aileler 985 TL'den daha yüksek bir ödeme alacaklar. Bu gelişme, çocuklarının bakım ve ihtiyaçlarını karşılamakta olan aileler için önemli bir destek olacak.

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı ve 6 aylık toplam enflasyon verileri de netleşti. Bu veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar sonucunda, Temmuz ayı maaşlarına yansıtılacak olan yeni rakamlar belirlendi. Aile yardımı ödemeleri de bu yeni rakamlara göre artacak.

Aile yardımı tutarı, 985,76 TL olarak belirlenmişti. Ancak yapılan zamla birlikte, başvuran ailelere 986 TL nakit yardımı yapılacak. Bu zamla birlikte, aileler çocuklarının ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecekler.

2023 yılı Temmuz ayında yapılacak memur maaşı zamlarıyla birlikte, aile yardımı tutarlarının artması, ailelere ek bir maddi destek sağlayacak. Ailelerin çocuklarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümesini sağlamak, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak önemlidir. Bu ek ödeme, ailelerin bu ihtiyaçları daha kolay bir şekilde karşılamalarına yardımcı olacaktır.

Aile yardımı ödemeleri, TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanacak. Memur ve memur emeklilerine %7,3'lük enflasyon farkı ödeneceği belirtilirken, toplumun genel enflasyon oranları dikkate alınacak. Bu sayede, aile yardımı tutarları da enflasyonun etkisiyle artacak ve ailelere daha fazla destek sağlanmış olacak.