0-2-6 TC KimliK Kartı Son Hanesi Olanlara 78000 TL ile 100000 TL Arasında Nakit Ödemesi Yapıldı! Bu Sabah Oldu

Kimlik kartı numaranız üzerinden yapacağınız başvurular sonrasında 78000 TL ile 100000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere, Denizbank ve Akbank üzerinden kredi kampanyası başladığı haberi geldi. Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak için başvurusunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlayacak olan Denizbank ve Akbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda kişilerin kredi notuna bakarak hemen işlem yapmaktadır.

Denizbank

Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihimizi, aralarda nokta koyarak gün ay yıl olarak yazmanız durumunda 32 80 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.

Akbank

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise Akbank Direkt uygulamasını kullanmaları durumunda başvurularını, şubelere gitmeden işi yaparak, hemen internet üzerinden yapabilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak verilecek bu kredilerden şartlara uygun olarak aynı gün içinde kredi imkanı sağlanacaktır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirecek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırmaktadır.