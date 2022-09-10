Akbank Hesabı Olanlar 9 Gün İçinde Başvuru Yapması Lazım! Bankadan Açıklama Geldi! 

Akbank hesabı olan vatandaşlar için 9 gün içerisinde başvuru yapmaları istenmektedir. Akbank hesabı olan vatandaşların özellikle acil ihtiyacı olmaları durumunda yapabilecekleri, ihtiyaç kredisi başvurularında şartları uygun olmaları ile birlikte 9 gün içerisinde yapmış oldukları başvurular sonrasında kredi imkanından faydalanacağı haberi verildi. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuçlarını verecekleri bu kredi kampanyaları ile birlikte banka şartlarına uygun olması istenmektedir.

Akbank Kredi Başvurusu

Akbank 9 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için öncelikli olarak düşük faiz oranlarıyla birlikte 50000 TL'ye kadar kredi kullandıracak ve kullandırmış oldukları bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirecektir. Akbank 9 gün içerisinde yapmış olacak olan başvurularını değerlendirecek olan vatandaşların kredi notuna bakarak hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alıp almadıklarını, sorgulamasını yapacak Genel Müdürlük tarafından da yapılacak olan bu kampanya ile birlikte sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacaksınız.

Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi almak isteyen vatandaşlar cep telefonlarından mesaj atarak da hızlı bir şekilde ne kadar onay aldıklarını, görebilir, onaylanan krediyi de yine aynı gün içerisinde Akbank Direkt uygulaması üzerinden hesabına yatırabilir. Sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olmaktadırlar. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra şartları uygun olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri aynı gün içinde hesaplarına yatırabileceklerdir.