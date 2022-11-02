0-2-4-6-8 TCKN Son Hanesi Olan Kişiler, Kimliklerini Alarak, Bankaya Gidecek ve 90.000 TL Ödeme Alabileceklerdir

Tc kimlik numarası üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, 90000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi kampanyası hazırlandığı açıklandı. Tc kimlik numarası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak istiyorsanız, 90000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. En yakın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, en düşük faiz oranlarıyla birlikte işlem yapmak isteyen vatandaşlar için hazırlanan bu kampanyada, Yapı Kredi Bankası ile birlikte Akbank, destek vereceğini açıkladı.

Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altıyla sizlere verilecek olan bu kredilerde 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödeme tablosu oluşturarak, rahat bir nefes alabilecek ve diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmak istiyorsanız da kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvuru ile birlikte bu işlemleri gerçekleştireceksiniz.

90000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa öncelikli olarak banka müşterisi olması ile birlikte Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte ihtiyaç kredisine onayı alacak olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Akbank, SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız da 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazarak göndermeniz yeterli olacaktır.

Sms ile ayrıca, Yapı Kredi Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Sms ile kredi başvurusunu, Yapı Kredi Bankası üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini, aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına göndermesi durumunda, Yapı Kredi Bankası Bireysel İhtiyaç kredisi başvurusunu kısa mesaj ile birlikte yapmaktadır.