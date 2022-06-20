TC kimlik numarasına göre ödeme alacak kişilere, anında kredi imkanı sunulmaya devam ediyor. 0-2-4-6-8 TC Kimlik Numarasındaki Son Rakam Olan Kişilere, 28.000 TL Ödeme Haberi Yeni Düştü haberi ile sizlerde 28.000 TL ödeme nasıl alacaksınız merak ediyorsunuz. Bu işlemler bankalardan yapılırken, anında onay almanız durumunda da şubelere gitmeden hesaba atabiliyorsunuz.

28.000 TL'Ye kadar işlem yapacak olan kişiler, 3 banka duyuru yaptı! Kredi kartı kullanan, daha önce ihtiyaç kredisi alan ve düzenli ödeyen, kredi notu 1400 ve üzerinde olan kişilere, banka 28 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Kredi notu düşük olan kişiler, onay alamazlar. Ayrıca emekli olup kredi almak isteyenlerde bu 3 banka üzerinden kredi başvurusunu yapmak istiyorsa, bankaya maaş taşıması gerekmektedir.

Peki bu 3 banka hangisidir?

Akbank Yapı Kredi Bankası Denizbank

Belirtilen bankalar üzerinden hemen başvuru yapma imkanınız bulunmaktadır. Kredi notu uygun olan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri bankanın SMS kredi servisini kullanarak da alacaklardır.

Akbank başvuru...

Akbank yaptığı kampanyalarla ile ilgili duyuruları genellikle internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapıyor. TC kimlik numarası üzerinden yapılacak sorgulama sonrasında gelir belgesiz 28.000 TL kredi içinde banka nakit imkanını duyurdu. Başvuru yapmak istiyorsanız SMS atabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu için KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına atmanız yeterli. Bu şekilde başvuru yapılıyor. Ayrıca Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi almanız mümkündür. Kredi onayı alacak kişiler, uygun faizlerle kredilerini hemen hesaplarına atacaklardır. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen ve kredi kullanmak isteyenlere, 3 ay ertelemeli kredi verilmektedir.

Yapı Kredi Bankası başvuru...

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu için Bireysel TC KİMLİK Aylık Gelir yazarak 4411 numarasına mesaj atarsanız, hemen bankadan kredi başvurusu yapabileceksiniz. Yapı kredi bankası resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvuru formunu dolduran kişiler, başvuru yapıyor ve sonucu cep telefonlarına referans kodu ile geliyor. Bu şekilde de 28.000 TL'ye kadar bankadan kredi onayı alabileceksiniz.

Denizbank başvuru...

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak içinde SMS atabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler KREDİM TC Kimlik yazarak 3280 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde Denizbank cebimde kredi sms kredi kampanyasına katılmanız mümkündür. Kredi onayı almak istiyorsanız, hemen şartlara uygun olarak bankanın kredi kartı kampanyasına ve ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. 28.000 TL kredi onayı alacaksanız, 36 ay vadeli bu kampanyaya katılacak olan kişilere, 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir.