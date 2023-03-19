0-2-4-6-8 Son TC Kimlik Rakamlarına Göre, 2 Bankadan Nakit Ödemesi Yapıldı, TC İle Sorgulama Yapın ve Öğrenin

2 banka tarafından yapılan açıklamada kimlik numarası üzerinden nakit kullanacak olan vatandaşlar için uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. 2 banka üzerinden başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası düşük faizli 50.000 TL ve 100.000 TL arasında Kredi ödemeleri gerçekleştiriyor. ekonomik sıkıntı yaşamış olduğumuz son zamanlarda özellikle bankalar kredili limitlerini arttırarak vatandaşların düşük faizli kredi kullanarak ihtiyaçlarını gidermek istemektedirler. 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak sizler de dilediğiniz zaman bireysel tüketici kredisi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar banka müşterileri olmaları durumunda kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi notunun 1100 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirebilecekler ve nakit kredi ödemelerinden hızlı bir şekilde faydalanabileceklerdir. Garanti Bankası şubelerinden ve Garanti Bankası resmi internet sitesinden dilediğiniz zaman kredi başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar ise banka müşterileri olmaları durumunda düşük faiz oranları ile birlikte Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda nakit kredi ödemesini yapacak olan vatandaşların hemen aynı gün içinde ödemeleri hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılarak banka tarafından kullandırılmaktadır. sms ile de başvurunuzu gerçekleştirerek onay alabileceğiniz Yapı Kredi Bankası sizlerin kredi puanı 1300 ve üzerinde olması durumunda onay vererek hem şubelerden hem de internet üzerinden kredi kullandırır.