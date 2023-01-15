Cumhurbaşkanı emekli için duyurdu! Ek ödemelerin limitleri belli oldu! Başvuru ekranı açık...

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları, kampanyalarda, emekli olan vatandaşları düşünüyor ve devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak vatandaşlara ek ödemeli kredi imkanı sağlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurusu yapılan ve onaylanan bu kredi kampanyasında, maaşlarını kamu bankaları üzerinden alan daha önce kredi kullanan ve düzenli ödemeler yapan tüm vatandaşlara 50000 TL 36 ay vadeli nakit kredi ödemesi alabiliyor.

Başvurularınızı bankanın resmi internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabileceğinizi söylemek isteriz. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka şubesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek, daha önce almış olduğunuz, kredinin üzerine ek kredi olarak bu parayı alabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapacak...

Başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişilere bu 3 banka üzerinden de işlemler gerçekleştirilecek ve kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde verilecektir. Mobil uygulamalar üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda, işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapabilecek ve onaylanan krediyi hesabınıza istediğiniz zaman yaptırabileceksiniz. Kamu bankaları üzerinden başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde kredi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan emekli kredi başvuru formunu bulmanız gerekiyor ve doğru doldurmanız gerekiyor. Uygun faiz oranları ile birlikte 50000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde sizlere ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sunulacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitesine giriş yaptığınız zaman güncel olan kredi faiz oranlarında öğrenebilir, başvuru aşamaları hakkında detaylı bilgileri yine internet siteleri üzerinden alabilirsiniz.