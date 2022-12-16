17.540 TL ödeme emeklilere verilecek! 3 bankadan açıklama geldi ve yarın başlayacak!

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden 17540 TL'ye kadar ödeme almak isteyen tüm vatandaşları 3 banka tarafından yapılan işlemler dahilinde kredi ödemelerini hızlı bir şekilde hesaplarına yatırarak kullanabilecekler. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemeleri kamu bankaları tarafından verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden alabilecekleri bu kredi ödemelerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yaparak alabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emekler için başlatmış olduğu bu kampanyalarda 17540 TL'ye kadar vereceği, ödemelerde 36 ay vadeli olarak sizlere ödeme tablosu oluşturacak.

KREDİ VERİLECEK

Başvuru yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine gitmeden hemen kendi hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte, şubelere gitmeden 17540 TL ödemeyi hesabınıza yatırabilirsiniz. Bu işlemleri yapabilmeniz için öncelikli olarak bankanın internet bankacılığı şifresiyle birlikte hangi bankadan emekli maaş alıyorsanız o bankanın mobil uygulaması üzerinden işlem yapmanız gerekiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halk Bank, yapmış olduğu bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi ödemelerini gerçekleştirecektir.

Başvuru yapmak isteyen kişiler, ayrıca, borç kapatma kredisi kullanmak istiyorlarsa da daha yüksek limitlerde alabilecekleri krediler için bankaların şubelerine gidebilirler ve bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ne kadar kredi onay alacaklarını görebilirler. Emekli kredisi veren bankalar arasında en düşük faiz oranlarıyla birlikte işlem yapan Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada, emekli müşterilerine uygun faizlerle kredi imkanı sağlarken, ayrıca kredi kartı kullanmak isteyen tüm emeklere de aidatsız kredi kartı vermektedir.