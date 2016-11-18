Candy Denat Sosyal medyayı sallıyor! Nusret'in Sevgilisi Büyüledi

Zor günlerden yükselerek Türkiye'de başarı hikayelerine yol açan Nusret'in yeni sevgilisi Candy Denat kısa sürede sosyal medyayı salladı. Etlerinin güzelliği kadar sosyal medyada çektiği videolarla büyük ses getiren Nusret'in sevgilisi rekor kırıyor.Türkiye'nin Etçisi Nusret gönlünü öyle bir isime kaptırdı ki. Kısa sürede popülerliğini artıran ve Türkiye'den sonra tüm dünyada büyük ses getiren Nusret'in Dubai'ye sadece et pişirmeye gitmediği anlaşıldı. Fransız güzel Candy Denat aşık olan Nusret ilişkisine tam gaz devam ediyor. Dubai'nin önde gelen şirketlerinde yönetici konumunda olan Candy Denat Türkiye'nin yeni yengesi. Nusret Gökçe Fransız güzelin kalbini yaptığı sürprizlerle kaptığı ortaya çıktı.Nusret Gökçe'nin güzeller güzeli sevgilisi Candy, ilişkisini saklamadan sosyal medya hesaplarından paylaşamaya başladı.Fransız güzel medya şirketinde çalıştığı için Türkiye'de ilk olarak Nusret'in çok sevdiği Acun Ilıcalı tarafından iş teklif edildiği gelen bilgiler arasında.