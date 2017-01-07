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Ünlü Astrolog'dan şok uyarı : Askeri ve güvenlikle ilgili sorunlar olacak!
Ünlü Astrolog Şara Eylem Calp şok uyarıda bulundu : Askeri ve güvenlikle ilgili sorunlar olacak! Calp, gökyüzündeki şavaşın yeryüzünü de etkilediğini ifade ederek uyarılarda bulundu.
7 Ocak Cumartesi Burç Yorumları!
7 Ocak Cumartesi Burç Yorumları. Haber24 Astroloji Editörü Şara Eylem Calp, burçları sizin yorumladı... İşte Cumartesi Burç Yorumları...
TÜİK 2016 Aralık Ayı Enflasyon rakamları ile TÜFE – ÜFE oranlarını Açıkladı! Son Dakika
2016 yılının son enflasyon rakamları TÜİK tarafından bugün açıklanıyor. Yılın son enflasyon oranları olan Aralık Enflasyon Rakamı için tahmini TÜFE’de yüzde 0.9 artış öngörülürken, oranların yüzde 7.83 olarak hesaplandı.
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10 Ocak Salı Burç ve Astroloji Yorumları
10 Ocak Salı Burç ve Astroloji Yorumları Haber24.com'da. Haber24 astroloji editörü Şara Eylem Calp ile Koç, Boğa,İkizler,Yengeç,Aslan,Başak, Terazi,Akrep,Yay,Oğlak,Kova ve Balık burçlarının yorumlarını haberimizden okuyabilirsiniz.
Aydın Son Dakika! Koçarlı dehşet kaza haberi ile irkildi! 3 ölü
Aydın son dakika haberlerinde yer alan kaza Koçarlı'da meydana geldi ve üç kişi yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı. Aydın'daki kaza da hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri de açıklandı
09 Ocak Tatil Olan okullar! İstanbul'da okullar yarın içinde tatil edildi!
Kar ve yağışlı havanın etkili olduğu yurdumuzda okullar 09 Ocak pazartesi 1 gün süre ile tatil edilirken, İstanbul Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında 1 gün daha tatil edildi. Yurt genelinde hangi illerde okullar kaç gün kar tatili yapıldı? Tatil süresi uzayacakmı? İşte detaylar…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi setinden Berlin'de yemeğe
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır'ı Oktay Kaynarca ve diziye yeni dahil olan Meryem Uzerli, Berlin'de başbaşa yemek yedi
Söz Fato'da Fatma Girik son sağlık durumunu açıkladı 'İyi Değilim'
Aralık ayında geçirdiği operasyon sonrasında öldüğü sosyal medyayı çalkalayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Fatma Girik'ten şok iddialar ortaya atıldı. Fatma Girik sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklama da ''İyi değilim'' dedi
Çin Devlet Başkanı Sözcüsü: Uymayanlar Ligden Atılacak!
Çin Devlet Başkanı Sözcüsü, Çin kulüplerini paraları yakmakla" eleştirdi. " Xi Jinping, akıl dışı yatırımlara son vereceğiz kurallara uymayan kulüplerin ligden atılacağız'' açıklamasını yaptı. İşte o açıklamalar.
Altın Küre Ödülleri 2017 kazananları arasında La La Lan 7 ödülle damgasını vurdu
Altın Küre 2014 geçtiğimiz akşam sahiplerini buldu. La La Land filmi geceye damgasını vurarak 6 dalda ödülleri adeta sırtladı
Kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji’den son duruma açıklaması geldi!
Kar yağışının etkisi altına aldığı yurdumuzda Cuma günü etkili olmaya başlayan kar yağışı artarak devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan son durum uyarılara göre kar yağışı özellikle İstanbul’da öğleden sonra şiddetlenecek ve 3 gün daha sürecek.
Şubat’ta Atama Bekleyenlere Müjde! 30 Bin Öğretmen Ataması yapılacak
Şubat ayında öğretmen atması bekleyen öğretmen adaylarına müjdeli haber MEB’den geldi. 30 Bin Öğretmen Ataması için başvuru tarihi henüz açıklanmazken, Sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak branş dağılımı da şekillenmeye başladı.
Aziz Yıldırım Çıldırdı! Aatıf Chahechouhe Gitmemek İçin Israrlı
Trabzonsporlu Mehmet Ekici’ye karşılık Aatıf ve bir miktar para vermeyi kabul eden Fenerbahçe’de transferin henüz çözülememiş olması Başkan Aziz Yıldırım’ı çıldırttı. İşte Ekici ve Aatıf flörtünün detayları.
Zuhal Topal Serkan Dilek aşkına diyecek yok! Serkan aradığı aşkı buldu
Zuhal Topal'la 8 Ocak gelin adayı Dilek, Serkan'a talip geldi Zuhal Topal'la'nın en çekingen gelin adaylarından olan Dilek, bakalım Serkan'dan ne yanıt alacak
Hac Kayıt Yenileme başladı! İşlemler ve İletişim Bilgisi Güncellemeleri Diyanet'ten yapılacak
Hacı adaylarının heyecanla bekledikleri Hac Kayıt Yenileme İşlemleri bugün başladı. İlk kayıtların bitmesinden sonra başlayan işlemler, 31 Ocak tarihinde sona erecek yenileme işlemini daha önce kayıt yaptırmış ve bu yıl hacca gitmek isteyen vatandaşlar işlemleri Diyanet'tin internet sitesinden yaptıracaklar.
SPOR HaberleriTüm Haberler
Çin Devlet Başkanı Sözcüsü: Uymayanlar Ligden Atılacak!
Çin Devlet Başkanı Sözcüsü, Çin kulüplerini paraları yakmakla" eleştirdi. " Xi Jinping, akıl dışı yatırımlara son vereceğiz kurallara uymayan kulüplerin ligden atılacağız'' açıklamasını yaptı. İşte o açıklamalar.
Aziz Yıldırım Çıldırdı! Aatıf Chahechouhe Gitmemek İçin Israrlı
Trabzonsporlu Mehmet Ekici’ye karşılık Aatıf ve bir miktar para vermeyi kabul eden Fenerbahçe’de transferin henüz çözülememiş olması Başkan Aziz Yıldırım’ı çıldırttı. İşte Ekici ve Aatıf flörtünün detayları.
Fikret Orman'dan Eto'o İsyanı!
Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Antalyaspor Başkanı Ali Öztürk'ün tesis açılışı esnasında yaptığı 'Eto'o'yu satmayacağız' açıklamasının algı yaratmak için önceden kurgulanmış bir hareket olduğunu söyledi. İşte Fikret Orman'ın açıklamaları.
Galatasaray'da Muslera'dan Ayrılık Sinyali!
Parmağında kırık tespit edilen ve özel bir eldivenle Konyaspor maçında sahada olmak istediğini vurgulayan Galatasaray'ın file bekçisi, “Hayalim ileride İngiltere Premier Ligi’nde oynamak. Teklif gelirse, o zaman oturur konuşuruz” açıklamasını yaptı. İşte Muslera'nın açıklamaları.
EKONOMİ HaberleriTüm Haberler
Gram Altın 135 TL’nin üzerine çıkarken Kapalıçarşı da Çeyrek Altın 225 TL’den alıcı buluyor!
Amerikan Merkez Bankası Fed’in dün açıklanan toplantı tutanaklarından sonra altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda hızla yükselişe geçmesiyle Gram altın 135 TL’nin üzerine çıkarken Kapalıçarşı da çeyrek altın fiyatı 225 TL'den işlem gördü.
Gram Altın 135 TL’nin üzerine çıkarken Kapalıçarşı da Çeyrek Altın 225 TL’den alıcı buluyor!
Amerikan Merkez Bankası Fed’in dün açıklanan toplantı tutanaklarından sonra altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda hızla yükselişe geçmesiyle Gram altın 135 TL’nin üzerine çıkarken Kapalıçarşı da çeyrek altın fiyatı 225 TL'den işlem gördü.
Maliye Bakanlığı 'Esnafa sicil affı uygulanacak'
Maliye Bakanı Ağbal, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada esnafın çeşitli nedenlerden dolayı geçmişe dönük karşılıksız çek ve senetten dolayı Maliye Bakanlığı’ndaki sicillerine sicil affı uygulayacaklarını açıkladı.
BOTAŞ doğalgaz kısıtlaması! Gaz santrallerine yarın vanayı kısıyor
BOTAŞ gelen Sibirya soğukları ile konutlardaki doğalgaz kullanımının artacağı açıklaması üzerine gazdan elektrik üreten santrallere yarın sabah itibari ile yarı yarıya gönderim yapacağını açıkladı.
İşçi ve Bağ-Kur Emeklilerine yeni yılda çifte kazanç geliyor!
Salı günü açıklanan enflasyon verileri sonrasında İşçi ve Bağ-Kur’lular enflasyon zammı olarak yüzde 4.73, memur emeklilerine yüzde 3 zam alacaklar. Bunun yanında Şubat ayında yapılacak 450 TL promosyon ödemesiyle de çifte kazanç sağlayacaklar.
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