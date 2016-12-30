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Bedelli askerlik Ã§Ä±kacak mÄ± 2017 son dakika durum aÃ§Ä±klanÄ±yor!
Bedelli askerlik 2017 son dakika durumu aÃ§Ä±klanÄ±yor! 2017 yÄ±lÄ±nda bedelli askerlik Ã§Ä±kacak mÄ± sorusuna yanÄ±t arayacaÄŸÄ±mÄ±z haberimizde yeni yÄ±lda iÃ§in bedelli durumuna bakacaÄŸÄ±z.
NasÄ±l birisiyle evlilik yapÄ±lÄ±r?
Hayat KoÃ§u Leyla Ã–ztÃ¼rk, TÃ¼rkiye'de boÅŸanma oranlarÄ±n son yÄ±llarda aÅŸÄ±rÄ± ÅŸekilde arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederken, bu artÄ±ÅŸÄ±n ana kaynaÄŸÄ±nda yanlÄ±ÅŸ kiÅŸi tercihi olduÄŸunu sÃ¶yledi. NasÄ±l birisiyle evlilik yapÄ±lÄ±r? iÅŸte cevabÄ±..
YÄ±lbaÅŸÄ± kutlamak gÃ¼nah haram mÄ±dÄ±r sorusuna Nihat HatipoÄŸlu 2017 cevabÄ± geldi
YÄ±lbaÅŸÄ± kutlamak gÃ¼nah mÄ±dÄ±r sorusuna Nihat HatipoÄŸlu 2017 iÃ§in cevap verdi ve aynÄ± zamanda bazÄ± bilgilere yine burada deÄŸindi. Detaylar haberimizde yer alÄ±yor.
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Xiaomi mi 5 indirime girdi! Ä°ÅŸte fiyatÄ± ve Ã¶zellikleri
Xiaomi mi 5 indirime girdi haberini okuyan herkes telefonun fiyatÄ± ve Ã¶zelliklerini merak ediyorlar. Bu haberimizde merak edilen detaylarÄ± ele alacaÄŸÄ±z.
O Ses TÃ¼rkiye yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yarÄ±ÅŸacak Ã¼nlÃ¼ler gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Â O Ses TÃ¼rkiye yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n tanÄ±tÄ±mÄ± yayÄ±nlandÄ± ve tanÄ±tÄ±ma gÃ¶re birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ programa neÅŸe katacak. Detaylar iÃ§in haberimizi okuyun.
YÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamÄ± tv programlarÄ± vatandaÅŸlarÄ± mutlu edecek
YÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamÄ± tv programlarÄ± vatandaÅŸlarÄ± mutlu edecek Ã§Ã¼nkÃ¼ televizyonda yer alan programlar genelde sinema ve gÃ¼ldÃ¼rÃ¼ kuÅŸaklarÄ± ile ilgili olacak.
Diyanet 2017 hac umre baÅŸvuru fiyatlarÄ± belli oldu
Diyanet 2017 hac ve umre baÅŸvuru fiyatlarÄ± belli oldu. Diyanet resmi web sitesinde 2017 yÄ±lÄ±na dair birÃ§ok baÅŸvuru ve sorgulama sayfasÄ±nÄ± aktif etti. Detaylar haberimizde yer alÄ±yor.
2017'de ilaÃ§ kullanÄ±mÄ±nda artÄ±ÅŸ olacak
2017'de ilaÃ§ kullanÄ±mÄ±nda artÄ±ÅŸ olacak ve aynÄ± zamanda vatandaÅŸlarÄ±n hastaneye olan ilgisi Ã§ok daha fazla artacak. Modern dÃ¼nyada oldukÃ§a fazla yaÅŸanan saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± ile ilgili geliÅŸmelerin yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± belirtmek istiyoruz.
2 Ocak 2017 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ tatili ilgili ÅŸok eden gerÃ§ek
2 Ocak 2017 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ tatili ilgili ÅŸok eden gerÃ§ek herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtacak. Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yÄ±lÄ±n ilk trafiÄŸi yaÅŸanacak. 2017 yÄ±lÄ±na Pazartesi sendromu ve trafik ile giriÅŸ yapacaÄŸÄ±z.
2017 yÄ±lÄ±nda Ã¼retimi durdurulacak arabalar belli oldu
2017 yÄ±lÄ±nda Ã¼retimi durdurulacak arabalar belli oldu. 2016 yÄ±lÄ±nda markalar yeni model arabalarÄ±nÄ±n geleceÄŸini duyurdu ama aynÄ± zamanda bazÄ± modellerini de sessizce raflardan kaldÄ±rdÄ±.
Kurtlar Vadisi Darbe dizisi yeni sezonda da ekranlarda olmayacak
Kurtlar Vadisi Darbe dizisi yeni sezonda da ekranlarda olmayacak Ã§Ã¼nkÃ¼ son yapÄ±lan kulislere gÃ¶re yapÄ±m ekibi kanal konusunda bÃ¼yÃ¼k zorluk Ã§ekiyor. Dizinin yeni yÄ±lda da ekranlara gelmeyeceÄŸi en Ã§ok konuÅŸulan konular arasÄ±nda yer alÄ±yor.
Ã–SYM mobil uygulamasÄ± aktif olarak kullanÄ±lÄ±yor
Ã–SYM mobil uygulamasÄ± aktif olarak kullanÄ±lÄ±yor ve sÄ±navlara girecek adaylar bÃ¼tÃ¼n iÅŸlemlerini bu mobil uygulama Ã¼zerinden yapabiliyorlar.
Ä°stanbul Kart taksilerde de kullanÄ±labilecek
Ä°stanbul Kart taksilerde de kullanÄ±labilecek ve ayrÄ±ca kredi kartlarÄ±nda taksilerde kullanÄ±labileceÄŸini belirtelim. Taksilerde yeni dÃ¶nem yeni yÄ±l ile birlikte yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giriyor.
2017 Ä°stanbul yÄ±lbaÅŸÄ± etkinlikleri buz gibi geÃ§ecek
2017 Ä°stanbul yÄ±lbaÅŸÄ± etkinlikleri buz gibi geÃ§ecek Ã§Ã¼nkÃ¼ uzmanlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine gÃ¶re yÄ±lbaÅŸÄ±nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olacaÄŸÄ± gibi aynÄ± zamanda sokakta dolaÅŸÄ±rken soÄŸuÄŸu hissedeceÄŸiz.
SPOR HaberleriTÃ¼m Haberler
Galatasaray Ahmet Ã‡alÄ±k ile her konuda anlaÅŸtÄ±
Galatasaray, ezeli rakibi BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n da talip olduÄŸu GenÃ§lerbirliÄŸi'nin milli stoperi Ahmet Ã‡alÄ±k ile her konuda anlaÅŸtÄ±. Milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut ile bir araya gelen Galatasaray yÃ¶neticileri, yÄ±llÄ±k 1.2 milyon Euro garanti Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸma saÄŸladÄ±.
Galatasaray Ahmet Ã‡alÄ±k ile her konuda anlaÅŸtÄ±
Galatasaray, ezeli rakibi BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n da talip olduÄŸu GenÃ§lerbirliÄŸi'nin milli stoperi Ahmet Ã‡alÄ±k ile her konuda anlaÅŸtÄ±. Milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut ile bir araya gelen Galatasaray yÃ¶neticileri, yÄ±llÄ±k 1.2 milyon Euro garanti Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸma saÄŸladÄ±.
Lukas Podolski Ã‡in'e gidiyor! Ä°ÅŸte bonservis bedeli!
Galatasarayâ€™da Lukas Podolski Ã‡in'e gidiyor. 6 milyon euro bonservis bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda el sÄ±kÄ±ÅŸan Beijing Guoan, Lukas Podolskiâ€™den de olumlu yanÄ±t aldÄ±. Alman futbolcunun 3 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme ÅŸartÄ±nÄ± kabul eden Ã‡in ekibinin, tecrÃ¼beli oyuncunun bÃ¼tÃ¼n taleplerini yerine getirmeye hazÄ±r olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.
Galatasaray'da Chedjou ve Hamit'in sÃ¶zleÅŸmesi fesh edildi!
Galatasray'da Kolbeinn Sigthorsson'un adÄ±ndan Aurelien Chedjou ve Hamit AltÄ±ntop'un sÃ¶zleÅŸmeleri fesh edildi. Ä°zlandalÄ± golcÃ¼nÃ¼n iyileÅŸmemesi, Chedjou'nun disiplinsizliÄŸi ve AltÄ±ntop'un formsuzluÄŸu sÃ¶zleÅŸme feshlerine neden oldu. Ä°ÅŸe detaylar.
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Ä°stanbul Kart taksilerde de kullanÄ±labilecek
Ä°stanbul Kart taksilerde de kullanÄ±labilecek ve ayrÄ±ca kredi kartlarÄ±nda taksilerde kullanÄ±labileceÄŸini belirtelim. Taksilerde yeni dÃ¶nem yeni yÄ±l ile birlikte yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giriyor.
Emekliye Promosyon Ã¶demeleri iÃ§in beklenen nihai tarih verildi! Ä°ÅŸte Bakan aÃ§Ä±kladÄ±
Emekliye promosyon Ã¶demelerinin verileceÄŸi tarih detaylarÄ± ve Ã¶denecek tutar BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±
Sonunda belli oldu... 2017 Asgari Ã¼cret ne kadar olacak?
YaklaÅŸÄ±k 6.5 milyon Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n bÃ¼yÃ¼k sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklediÄŸi asgari Ã¼cret aÃ§Ä±klandÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n asgari Ã¼cretinin yÃ¼zde 8 arttÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Asgari Ã¼cret ne kadar oldu ?
Esnafa iÅŸsizlik maaÅŸÄ± geliyor! NasÄ±l iÅŸleyecek, kimler yararlanacak?
YÄ±lÄ±n son gÃ¼nlerinde hÃ¼kÃ¼met cephesinden yeni haberler geliyor. 2017 yÄ±lÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±nda kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸsizlik maaÅŸÄ± artÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken esnafa ve iÅŸÃ§iye de iÅŸsizlik maaÅŸÄ± mÃ¼jdesi verildi. Esnafa iÅŸsizlik fonunun nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸi ve kimlerin yararlanacaÄŸÄ± ilerleyen zamanlarda netleÅŸecek.
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