Türkiye Curling’de Dünyanın Zirvesine Çıktı!

Türkiye’de yeni yeni tanınan Olimpik spor dallarından Curling'de, Türkiye kadınlar ve erkeklerde dünya ikinciliği elde etti. Başta Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç ve Federasyon Başkanı Doç. Dr. Kenan Şebin olmak üzere kendilerine her türlü imkanı sağlayan yetkililere teşekkür eden sporcular İsveç’in Ostersund şehrinde gerçekleştirilen dünya şampiyonasında final oynayan ilk kadın ve erkek Curling sporcuları olmayı başardılar.