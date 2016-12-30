Esnafa iÅŸsizlik maaÅŸÄ± geliyor! NasÄ±l iÅŸleyecek, kimler yararlanacak?

YÄ±lÄ±n son gÃ¼nlerinde hÃ¼kÃ¼met cephesinden yeni haberler geliyor. 2017 yÄ±lÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±nda kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸsizlik maaÅŸÄ± artÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken esnafa ve iÅŸÃ§iye de iÅŸsizlik maaÅŸÄ± mÃ¼jdesi verildi. Esnafa iÅŸsizlik fonunun nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸi ve kimlerin yararlanacaÄŸÄ± ilerleyen zamanlarda netleÅŸecek.