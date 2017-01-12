Popüler Haberler
Kısmetse Olur 15 Ocak yeni gelin adayı Merve'nin adayı belli oldu
Kısmetse Olur haftanın finalinde elenen isim Gizem olurken yerine gelen gelin adayı Merve'nin de kime aday geldiği merak ediliyor
16 Ocak 2017 Pazartesi Burç Yorumları! Aşk, sağlık ve Para, burçlar neler söylüyor?
16 Ocak 2017 Pazartesi Burç Yorumları Haber24.com'da. Ünlü Astrolog Şara Eylem Calp burçları sizin için yorumladı...
Gülben Ergen Erhan Çelik ayrılığında 3 kadın iddialarına Erken'den sert yanıt
Aralık ayında ayrılan Gülben Ergen Erhan çelik ayrılığının ardındaki sır perdesi Ece Erken mi? iddiaları çok konuşulurken, Ece Erken konu ile ilgili çok sert bir açıklama yaptı
Galeriler ve VideolarTüm Galeriler Tüm Videolar
Haberler
Trabzonspor Şenol Güneş Stadyumu’nu Kiralayacak
Trabzonspor'un Şenol Güneş Stadındaki eksikliklerin giderilmesi en az 3 ay sürecek. Bordo Mavili ekibin oynayacakları maçlar için ise stadı maç maç kiralayacağı duyuruldu. İşte detaylar.
Türkiye Curling’de Dünyanın Zirvesine Çıktı!
Türkiye’de yeni yeni tanınan Olimpik spor dallarından Curling'de, Türkiye kadınlar ve erkeklerde dünya ikinciliği elde etti. Başta Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç ve Federasyon Başkanı Doç. Dr. Kenan Şebin olmak üzere kendilerine her türlü imkanı sağlayan yetkililere teşekkür eden sporcular İsveç’in Ostersund şehrinde gerçekleştirilen dünya şampiyonasında final oynayan ilk kadın ve erkek Curling sporcuları olmayı başardılar.
İstanbul elektrikler ne zaman gelecek! İşte mahalle mahalle Bedaş açıklaması
İstanbul elektrik kesintisi 16 Ocak ile ilgili BEDAŞ açıklamalrında kesintinin 8 saat süreceği belirtilirken,17 Ocak İstanbul elektrik kesintilerine baktığımızda 4 semtte kesinti yaşanacak. İşte mahalle mahalle elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler...
Akhisar Belediyespor'da Rodallega Belirsizliği!
Akhisar Belediyespor, Kardemir Karabükspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yaparken Trabzonspor'a transferi gündemde olan Hugo Rodallega'nın üst üste 6'ncı lig maçında da gol atamaması teknik direktör Tolunay Kafkas'ı çileden çıkardı.
2017 Afrika Uluslar Kupası Ne Zaman Hangi Kanalda?
Türkiye’den birçok oyuncunun boy göstereceği 2017 Afrika Kupası ne zaman başlayacak? 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında başlayacak olan Afrika Kupası naklen ve sadece Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak.
Osmanlıspor - Beşiktaş Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda?
Süperligin 17. Haftasında son şampiyon Beşiktaş, Osmanlıspor'a konuk oluyor. Maç eksiğiyle lide Başakşehir'in 4, ikinici Galatasaray'ın 1 puan gerisine düşen kartalın puan kaybına tahammülü bulunmuyor. Osmanlıspor - Beşiktaş maçı bugün saat 20.00'da naklen ve sadece beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.
Sabri Sarıoğlu Galatasaray'ı Bekliyor
Galatasaray'da 400’den fazla maça çıkan tecrübeli oyuncu Sabri Sarıoğlu, yeni sözleşme için yönetimden haber bekliyor.
Adana son dakika yangın! Tarihi ahşap bina kül oldu
Adana Seyhan'da son dakika yangın paniği yaşandı 3 katlı ahşap bina meydana gelen yangın sonrasında adeta kül olurken, yangının başladığı sırada evde olan 70 yaşındaki Hacı Ali Öcal,kendi çabası ile kurtuldu
Hayat Bazen Tatlıdır 12. bölüm özeti! Hayat ve Gözde'nin çğlıkları
Hayat Bazen Tatlıdır 12. bölümü 15 Ocak Pazar akşamı ekranlara geldi. Dizini bitiş sahnesi adından çok bahsettirirken, Hayat bazen tatlıdır 13. bölüm fragmanı hakkında da detaylara ulaşıldı
Recep İvedik 5 ne zaman vizyona girecek! Şahan Gökbakar açıkladı
Ne zaman vizyona gireceği çok merak edilen Recep İvedik 5 tanıtım fragmanı nihayetinde yayınlandı. Recep İvedi 5 ne zaman vizyonda olacak? Recep İvedik 5 konusu gibi detaylarda haberimizde
Aleyna Tilki ailesine hayırlı bir evlat oldu!
ülkede geçtiğimiz seneye damgasını vuran Aleyna Tilki, geçtiğmiz günlerde ailesi için 750 bin lira değerinde ev aldı. Deniz manzaralı rezidans daire satın alan Tilki, ne kadar hayırlı evlat olduğunu ispatladı
SPOR HaberleriTüm Haberler
Trabzonspor Şenol Güneş Stadyumu’nu Kiralayacak
Trabzonspor'un Şenol Güneş Stadındaki eksikliklerin giderilmesi en az 3 ay sürecek. Bordo Mavili ekibin oynayacakları maçlar için ise stadı maç maç kiralayacağı duyuruldu. İşte detaylar.
Türkiye Curling’de Dünyanın Zirvesine Çıktı!
Türkiye’de yeni yeni tanınan Olimpik spor dallarından Curling'de, Türkiye kadınlar ve erkeklerde dünya ikinciliği elde etti. Başta Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç ve Federasyon Başkanı Doç. Dr. Kenan Şebin olmak üzere kendilerine her türlü imkanı sağlayan yetkililere teşekkür eden sporcular İsveç’in Ostersund şehrinde gerçekleştirilen dünya şampiyonasında final oynayan ilk kadın ve erkek Curling sporcuları olmayı başardılar.
Akhisar Belediyespor'da Rodallega Belirsizliği!
Akhisar Belediyespor, Kardemir Karabükspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yaparken Trabzonspor'a transferi gündemde olan Hugo Rodallega'nın üst üste 6'ncı lig maçında da gol atamaması teknik direktör Tolunay Kafkas'ı çileden çıkardı.
EKONOMİ HaberleriTüm Haberler
Bakan Zeybekci'den dolar açıklaması!
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankas'nın dolara müdahale edip piyasaya döviz sürmesi yerine farklı yaklaşımlar sergilemesi gerektiğini söyledi.
Banvit tavukları artık Türk değil Brezilyalı
1968 yılında kurulan beyaz et ve yem şirketi Brezilyalı BRF'ye satıldı.
Gram Altın 135 TL’nin üzerine çıkarken Kapalıçarşı da Çeyrek Altın 225 TL’den alıcı buluyor!
Amerikan Merkez Bankası Fed’in dün açıklanan toplantı tutanaklarından sonra altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda hızla yükselişe geçmesiyle Gram altın 135 TL’nin üzerine çıkarken Kapalıçarşı da çeyrek altın fiyatı 225 TL'den işlem gördü.
RöportajlarTüm Röportajlar