09 Ocak Tatil Olan okullar! İstanbul'da okullar yarın içinde tatil edildi!

Kar ve yağışlı havanın etkili olduğu yurdumuzda okullar 09 Ocak pazartesi 1 gün süre ile tatil edilirken, İstanbul Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında 1 gün daha tatil edildi. Yurt genelinde hangi illerde okullar kaç gün kar tatili yapıldı? Tatil süresi uzayacakmı? İşte detaylar…