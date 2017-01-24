50 bin polis eşliğinde 81 il de huzur operasyonu!

İstanbul'un belirlenen 159 kritik noktasında Yeditepe Huzur Operasyonu başlatıldı. 5 bin polisin katılımı ile Huzur operasyonuna havadan da destek verildiği açıklandı. Kişi ve araç plakalarının GBT taraması devam ediyor. Öte yandan 81 il de de 50 bin polisin katılımı ile eş zamanlı olarak operasyonların sürdüğü de öğrenildi.