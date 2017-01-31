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Mavi listede yer alan terörist Muhammet Zana Alkan öldü mü?
Mavi listede yer alan terörist...
Cezaevi aracı TEM'de devrildi!
Cezaevi aracı TEM'de devrildi
Bankalar Birliği 'kara liste' ile ilgili açıklama yaptı... Sicil affı yapılandırmasında son gün ne zaman?
Bankalar Birliği 'kara liste' ile...
'Şelaleler Şehri Antalya'da, şelale kalmadı
Antalya'daki şelaleler yok oluyor
Fetullah Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi
Fetullah Gülen'in yeğeni adliyeye sevk...
Aleyna Tilki Demet Akalın'ın da gözünden düştü Aleyna Tilki Demet Akalın'ın da gözünden düştü
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) operasyon! Gözaltı listesi Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) operasyon! Gözaltı listesi
1 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları!
1 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları!
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz! Boşanıyorlar!
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz! Boşanıyorlar!
Hülya Avşar inadına daha da açık giyinecek!
Hülya Avşar inadına daha da açık giyinecek!
Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi Vezir Parmağı'na iki ilçe de protesto
Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi Vezir Parmağı'na...
Popüler Haberler
1 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları!

1 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları!

1 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları ünlü astrolog Şara Eylem Calp tarafından sizler için hazırlandı. Gümlük burçlar Haber24.com'da...
Cerrahpaşa#039;da intihar krizi!

Cerrahpaşa'da intihar krizi!

İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'nde bir polis memuru intihar edeceğini söyleyerek kendisini bir odaya kapattı... Olay nedeniyle hastane ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz! Boşanıyorlar!

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz! Boşanıyorlar!

Tuba Büyüküstün Onur Saylak çifti boşanıyor iddiaları taraflarca bir türlü doğrulanmamıştı. Ancak boşama vekaletlerini avukatlarına verdikleri ortaya çıktı

• Hülya Avşar inadına daha da açık giyinecek!

• Zuhal Topal son bölüm! Hanife Serkan arasında kara kedi dolaşıyor 'Aşık değilim'
Haberler
Tokat Reşadiye'de kaybolan iki çocuk ne oldu? Bulundu mu?
Tokat Reşadiye'de kaybolan iki çocuk ne oldu? Bulundu mu?
Tokat Reşadiye'de kaybolan iki çocuğun aranma faaliyetleri, Cumhuriyet Savcılığına gelen bir ihbar sonrasında tekrardan başlasa da arama faaliyetlerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında gün gün ortaya atılan iddialar bugün tekrardan yalanlandı
MHP'li Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'dan geriye sadece o not kaldı
MHP'li Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'dan geriye sadece o not kaldı
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi, kendisinin Ankara'da oy pusulası açıklaması için bulunduğu sırada tabanca ile intihar girişiminde bulunmuştu. Hülya Sancaklı'nın evlatlarına bıraktığı not akabinde bugün hayatını kaybettiği MHP Kocaeli İl Başkanı tarafından açıklandı
HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Öcalan ve Ayhan hakkında 'yakalama' kararı
HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Öcalan ve Ayhan hakkında 'yakalama' kararı
HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Dilek Öcalan ve İbrahim Ayhan hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Muslera’nın Hedefi Simoviç’in Hedefini Kırmak
Muslera’nın Hedefi Simoviç’in Hedefini Kırmak
Ligde Akhisara Belediye maçında oynayarak Prekazi ve Mondragon’un 185 maçlık serisini yakalayan Muslera, yeni rekor olarak Simoviç’i geçmek istiyor.
Alman Taraftarlardan Yeni Çılgınlık
Alman Taraftarlardan Yeni Çılgınlık
Maçlarda coşkularını havai fişek veya meşalelerle gösteren Alman taraftarlar hızını alamayıp işaret fişekleri atmaya başladı.
Aziz Yıldırım Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Aziz Yıldırım Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Hiç kimse beni canımdan çok sevdiğim Fenerbahçe için susturamaz diyen Yıldırım. Adeta ateş püskürdü. İşte Aziz Yıldırım’ın açıklamaları.
Beşiktaş – Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları Açıklandı
Beşiktaş – Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları Açıklandı
Türkiye kupasında eşleşen iki ezeli rakip adeta erken final oynayacak. Beşiktaş – Fenerbahçe son 16 turu maçı 5 Şubat Pazar günü Vodafone arenada oynanacak. Karşılaşma saat 20.30’da ATV ekranlarından yayınlanacak. Nefes kesen karşılaşmanın biletleri ise bugün satışa çıktı. İşte bilet fiyatları.
Mehmet Ekici’den Flaş Açıklamalar
Mehmet Ekici’den Flaş Açıklamalar
Transferi bir türlü netlik kazanmayan ve şuan kadro dışı olan Ekici isyan etti. Mehmet Ekici ‘’Trabzonspor yönetimi Fenerbahçe ile anlaşmamı söyle, öyle de yaptım. Ancak sonra beni Beşiktaş’a vermeye çalıştılar ama benim Fenerbahçe’ye sözüm vardı’’ açıklamasını yaptı.
Galatasaray’da Son Dakikada Flaş Transfer
Galatasaray’da Son Dakikada Flaş Transfer
Galatasaray’ın ara transferin son saatlerinde forvet açıklamışı beklenirken, kardo dışı bıraktığı bıraktığı fubolcusu Endoğan Adili’yi kaydrosuna kattı.
Zuhal Topal son bölüm! Hanife Serkan arasında kara kedi dolaşıyor 'Aşık değilim'
Zuhal Topal son bölüm! Hanife Serkan arasında kara kedi dolaşıyor 'Aşık değilim'
Zuhal Topal'la Hanife Serkan birbirine tanıma yoluna girdiler ancak ikiliden çarpıcı açıklamalar gelmekte. Hanife Serkan'ın tutarsızlığından bahsederken Serkan ise Hanife'ye aşık olmadığını açıkladı. Peki ya Zuhal Topal Hanife Serkan ayrıldı mı
Bayındır Çevre Yolu'nda kaza! Yakın zamanda düğünleri olacaktı
Bayındır Çevre Yolu'nda kaza! Yakın zamanda düğünleri olacaktı
İzmir Bayındır'da korkunç TIR kazası. Henüz yapımı tamamlanan ve açılan Bayındır Çevre yolunda meydana gelene kaza da nişanlı çift ve sürücünün annesi hayatını kaybederken, çiftin yakın zamanda evlenecekleri açıklaması yürekleri burktu
SON DAKİKA Doğubayazıt Cezaevine bombalı saldırı iddialarına Ağrı Valiliği'nden yanıt geldi
SON DAKİKA Doğubayazıt Cezaevine bombalı saldırı iddialarına Ağrı Valiliği'nden yanıt geldi
Ağrı Doğubayazıt Cezaevine son dakika bombalı saldırı olduğu iddialarına Ağrı Valiliği de resmi sayfasından açıklama da bulunup, Doğubayazıt Cezaevine saldırı düzenlendiği haberleri tamamen hayal ürünüdür şeklinde açıklama yaptı
SPOR Haberleri
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Barcelona’ya Yapılan Hakısızlığa Tepkiler Yağıyor
Barcelona’ya Yapılan Hakısızlığa Tepkiler Yağıyor
Real Betis maçında net golü verilmeyen Barcelona cephesi, bu karara isyan etti; kendilerine haksızlık yapıldığını dile getirdi. Katalan gazeteleri de sert ifadeler kullanırken, La Liga’da önümüzdeki sezon ‘video hakem’ uygulamasına geçilecek.
Barcelona’ya Yapılan Hakısızlığa Tepkiler Yağıyor
Real Betis maçında net golü verilmeyen Barcelona cephesi, bu karara isyan etti; kendilerine haksızlık yapıldığını dile getirdi. Katalan gazeteleri de sert ifadeler kullanırken, La Liga’da önümüzdeki sezon ‘video hakem’ uygulamasına geçilecek.
Muslera’nın Hedefi Simoviç’in Hedefini Kırmak
Ligde Akhisara Belediye maçında oynayarak Prekazi ve Mondragon’un 185 maçlık serisini yakalayan Muslera, yeni rekor olarak Simoviç’i geçmek istiyor.
Alman Taraftarlardan Yeni Çılgınlık
Maçlarda coşkularını havai fişek veya meşalelerle gösteren Alman taraftarlar hızını alamayıp işaret fişekleri atmaya başladı.
Aziz Yıldırım Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Hiç kimse beni canımdan çok sevdiğim Fenerbahçe için susturamaz diyen Yıldırım. Adeta ateş püskürdü. İşte Aziz Yıldırım’ın açıklamaları.
EKONOMİ Haberleri
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REGUS, Türkiye'de yeni yatırımlarla büyüyecek!
REGUS, Türkiye'de yeni yatırımlarla büyüyecek!
​Dünyanın en büyük hazır ofis sağlayıcısı Regus Türkiye pazarına güvenini yeni yatırımlarla büyüyerek sergiliyor. 107 ülkedeki 3 bin merkezde 2,3 milyondan fazla kişiye hizmet veren Regus, dünya genelinde 4,5 milyon metrekare olan ofis alanı büyüklüğünü 2018 yılına kadar yeni yatırımlarla 7 milyon metrekareye ulaştırılmayı hedefliyor.
REGUS, Türkiye'de yeni yatırımlarla büyüyecek!
​Dünyanın en büyük hazır ofis sağlayıcısı Regus Türkiye pazarına güvenini yeni yatırımlarla büyüyerek sergiliyor. 107 ülkedeki 3 bin merkezde 2,3 milyondan fazla kişiye hizmet veren Regus, dünya genelinde 4,5 milyon metrekare olan ofis alanı büyüklüğünü 2018 yılına kadar yeni yatırımlarla 7 milyon metrekareye ulaştırılmayı hedefliyor.
Emekliye promosyon SGK ve Banka onayından geçti! Geliyor
Emekliye promosyon ne zaman verilecek sorusu nihayetinde netlik kazandı. Bakan Müezzinoğlu promosyon ile ilgili tüm detayları açıkladı
Taşeron'a kadro son durum konusunda açıklama! Gözler Bakan Kurtulmuş'ta
Taşerona kadro son durumun ne olduğu merak edilirken Numan Kurtulmuş'un son dakika açıklamaları da mevcut.
Yeni çipli kimlik kartı başvuru adresi ve son dakika uyarılar
Yeni Çipli kimlik kartı başvuruları ülke genelinde devam etmekte iken pembe ve mavi olarak kullanılan eski kimlik kartlarının kullanımın yenilerinin geleseye kadar oluğu açıklandı
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