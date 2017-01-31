Popüler Haberler
1 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları!
1 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları ünlü astrolog Şara Eylem Calp tarafından sizler için hazırlandı. Gümlük burçlar Haber24.com'da...
Cerrahpaşa'da intihar krizi!
İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'nde bir polis memuru intihar edeceğini söyleyerek kendisini bir odaya kapattı... Olay nedeniyle hastane ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz! Boşanıyorlar!
Tuba Büyüküstün Onur Saylak çifti boşanıyor iddiaları taraflarca bir türlü doğrulanmamıştı. Ancak boşama vekaletlerini avukatlarına verdikleri ortaya çıktı
Galeriler ve VideolarTüm Galeriler Tüm Videolar
Haberler
Tokat Reşadiye'de kaybolan iki çocuk ne oldu? Bulundu mu?
Tokat Reşadiye'de kaybolan iki çocuğun aranma faaliyetleri, Cumhuriyet Savcılığına gelen bir ihbar sonrasında tekrardan başlasa da arama faaliyetlerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında gün gün ortaya atılan iddialar bugün tekrardan yalanlandı
MHP'li Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'dan geriye sadece o not kaldı
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi, kendisinin Ankara'da oy pusulası açıklaması için bulunduğu sırada tabanca ile intihar girişiminde bulunmuştu. Hülya Sancaklı'nın evlatlarına bıraktığı not akabinde bugün hayatını kaybettiği MHP Kocaeli İl Başkanı tarafından açıklandı
HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Öcalan ve Ayhan hakkında 'yakalama' kararı
HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Dilek Öcalan ve İbrahim Ayhan hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Muslera’nın Hedefi Simoviç’in Hedefini Kırmak
Ligde Akhisara Belediye maçında oynayarak Prekazi ve Mondragon’un 185 maçlık serisini yakalayan Muslera, yeni rekor olarak Simoviç’i geçmek istiyor.
Alman Taraftarlardan Yeni Çılgınlık
Maçlarda coşkularını havai fişek veya meşalelerle gösteren Alman taraftarlar hızını alamayıp işaret fişekleri atmaya başladı.
Aziz Yıldırım Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Hiç kimse beni canımdan çok sevdiğim Fenerbahçe için susturamaz diyen Yıldırım. Adeta ateş püskürdü. İşte Aziz Yıldırım’ın açıklamaları.
Beşiktaş – Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları Açıklandı
Türkiye kupasında eşleşen iki ezeli rakip adeta erken final oynayacak. Beşiktaş – Fenerbahçe son 16 turu maçı 5 Şubat Pazar günü Vodafone arenada oynanacak. Karşılaşma saat 20.30’da ATV ekranlarından yayınlanacak. Nefes kesen karşılaşmanın biletleri ise bugün satışa çıktı. İşte bilet fiyatları.
Mehmet Ekici’den Flaş Açıklamalar
Transferi bir türlü netlik kazanmayan ve şuan kadro dışı olan Ekici isyan etti. Mehmet Ekici ‘’Trabzonspor yönetimi Fenerbahçe ile anlaşmamı söyle, öyle de yaptım. Ancak sonra beni Beşiktaş’a vermeye çalıştılar ama benim Fenerbahçe’ye sözüm vardı’’ açıklamasını yaptı.
Galatasaray’da Son Dakikada Flaş Transfer
Galatasaray’ın ara transferin son saatlerinde forvet açıklamışı beklenirken, kardo dışı bıraktığı bıraktığı fubolcusu Endoğan Adili’yi kaydrosuna kattı.
Zuhal Topal son bölüm! Hanife Serkan arasında kara kedi dolaşıyor 'Aşık değilim'
Zuhal Topal'la Hanife Serkan birbirine tanıma yoluna girdiler ancak ikiliden çarpıcı açıklamalar gelmekte. Hanife Serkan'ın tutarsızlığından bahsederken Serkan ise Hanife'ye aşık olmadığını açıkladı. Peki ya Zuhal Topal Hanife Serkan ayrıldı mı
Bayındır Çevre Yolu'nda kaza! Yakın zamanda düğünleri olacaktı
İzmir Bayındır'da korkunç TIR kazası. Henüz yapımı tamamlanan ve açılan Bayındır Çevre yolunda meydana gelene kaza da nişanlı çift ve sürücünün annesi hayatını kaybederken, çiftin yakın zamanda evlenecekleri açıklaması yürekleri burktu
SON DAKİKA Doğubayazıt Cezaevine bombalı saldırı iddialarına Ağrı Valiliği'nden yanıt geldi
Ağrı Doğubayazıt Cezaevine son dakika bombalı saldırı olduğu iddialarına Ağrı Valiliği de resmi sayfasından açıklama da bulunup, Doğubayazıt Cezaevine saldırı düzenlendiği haberleri tamamen hayal ürünüdür şeklinde açıklama yaptı
SPOR HaberleriTüm Haberler
Barcelona’ya Yapılan Hakısızlığa Tepkiler Yağıyor
Real Betis maçında net golü verilmeyen Barcelona cephesi, bu karara isyan etti; kendilerine haksızlık yapıldığını dile getirdi. Katalan gazeteleri de sert ifadeler kullanırken, La Liga’da önümüzdeki sezon ‘video hakem’ uygulamasına geçilecek.
Muslera’nın Hedefi Simoviç’in Hedefini Kırmak
Ligde Akhisara Belediye maçında oynayarak Prekazi ve Mondragon’un 185 maçlık serisini yakalayan Muslera, yeni rekor olarak Simoviç’i geçmek istiyor.
Alman Taraftarlardan Yeni Çılgınlık
Maçlarda coşkularını havai fişek veya meşalelerle gösteren Alman taraftarlar hızını alamayıp işaret fişekleri atmaya başladı.
EKONOMİ HaberleriTüm Haberler
REGUS, Türkiye'de yeni yatırımlarla büyüyecek!
Dünyanın en büyük hazır ofis sağlayıcısı Regus Türkiye pazarına güvenini yeni yatırımlarla büyüyerek sergiliyor. 107 ülkedeki 3 bin merkezde 2,3 milyondan fazla kişiye hizmet veren Regus, dünya genelinde 4,5 milyon metrekare olan ofis alanı büyüklüğünü 2018 yılına kadar yeni yatırımlarla 7 milyon metrekareye ulaştırılmayı hedefliyor.
REGUS, Türkiye'de yeni yatırımlarla büyüyecek!
Dünyanın en büyük hazır ofis sağlayıcısı Regus Türkiye pazarına güvenini yeni yatırımlarla büyüyerek sergiliyor. 107 ülkedeki 3 bin merkezde 2,3 milyondan fazla kişiye hizmet veren Regus, dünya genelinde 4,5 milyon metrekare olan ofis alanı büyüklüğünü 2018 yılına kadar yeni yatırımlarla 7 milyon metrekareye ulaştırılmayı hedefliyor.
Emekliye promosyon SGK ve Banka onayından geçti! Geliyor
Emekliye promosyon ne zaman verilecek sorusu nihayetinde netlik kazandı. Bakan Müezzinoğlu promosyon ile ilgili tüm detayları açıkladı
Taşeron'a kadro son durum konusunda açıklama! Gözler Bakan Kurtulmuş'ta
Taşerona kadro son durumun ne olduğu merak edilirken Numan Kurtulmuş'un son dakika açıklamaları da mevcut.
RöportajlarTüm Röportajlar