Mehmet Ekici’den Flaş Açıklamalar

Transferi bir türlü netlik kazanmayan ve şuan kadro dışı olan Ekici isyan etti. Mehmet Ekici ‘’Trabzonspor yönetimi Fenerbahçe ile anlaşmamı söyle, öyle de yaptım. Ancak sonra beni Beşiktaş’a vermeye çalıştılar ama benim Fenerbahçe’ye sözüm vardı’’ açıklamasını yaptı.