Olcay Şahan Sanki 40 Yıllık Trabzon’lu

Arada transferde alınan 5 oyuncunun hepsi forma şansı buldu. Ancak en çok dikkat çeken ise Beşiktaş’dan alınan Olcay Şahan oldu. Milli yıldız hemen adapte oldu ve 40 yıllık Trabzon’lu gibi kolbastıya bile başladı.