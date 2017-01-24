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Adana Sarıçam'da cip kazası! 1 ölü 1 yaralı
Adana merkez Sarıçam, İstiklal Mahallesi çıkışında bulunan virajlı yolda akşam 19.30 sularında dehşet kaza meydana geldi. Kaza da 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı
THY, Pegasus İptal olan uçuşlar! İstanbul hava durumu 413 seferi etkiledi!
İstanbul THY, Pegasus, Atlasglobal, onur air 26 27 28 Ocak iptal edilen seferler listesini yayınladı. İstanbul hava durumunda ise kar geldi gelecek!
ABD Tarkan rüzgarına kapılıp gidecek
Tarkan'ın 2, 3 ve 5 Mart'ta ABD'nin en gözde salonunda vereceği konser biletleri şimdiden tükendi
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Beşiktaş’ın Rakibi Parçalandı
Kartal’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi MH Hapoel Be'er Şeva son kupa maçında 2 oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Portekizli stoper Miguel Vitor da eşleşmede forma giyemeyecek. Takımın yıldızı Buzaglo ise kadro dışı bırakıldı.
Galatasaray’dan Lyon Çıkarması
Galatasaray forvetmi, stopermi derken kararını değiştirdi, Aslan Lyon’un 24 yaşındaki orta sahası Jordan Ferri’yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için devreye girdi. Menajeri Genesio “Ferri, G.Saray’da oynamayı istiyor” dedi.
Bruma’nın Tottenham Üzüntüsü
Kupadaki Erzincan maçı esansında sahadaki bencil ve agresif oyunu ile tepki çeken oyundan alındıktan sonra sinirli hareketleri ile de tepki çeken Portekizli’nin bu hırçınlığının sebebi olarak Tottenham’a gitmesine izin verilmemesi gösterildi.
Beşiktaş’da Adebayor Gelişmesi
Aboubakar’dan bir türlü istediği performansı alamayan Beşiktaş rotayı Adebayor’a çevirdi. Kartal 1 Temmuz 2016 tarihinden bu yanı bonsverisi elinde olan oyuncu için Demba Ba’dan gelecek olan raporu beklemeye geçti.
Advocaat Gençlerden Memnun
Ziraat Türkiye Kupası C grubu son maçında Amed Sportif’i 3-0 ile geçen Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat oynattığı genç oyunculardan memnun olduğunu dile getirdi.
Daum’dan Çarpıcı Açıklamalar
Şuanda Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü olan Christoph Daum, "eski takımının başkanı olan Aziz Yıldırım benim için efsane başkandır. Çünkü onun Fenerbahçe'ye yaptığı transferler, getirdiği futbolcular Fenerbahçe'nin vizyonunu yükseltti. Dünya futbolunda Fenerbahçe'yi bir marka yaptı. Benim için Aziz Yıldırım efsane başkan olarak kalacaktır".
Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda?
Euroleague Türk derbisine sahne oluyor. 2 ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa’da karşılaşıyor ve heyecan doruklara çıkıyor. Tüm gözlerin üzerinde olduğu Fenerbahçe – Galatasaray Odeabank maçı 26 Ocak Perşembe (bugün) saat 20.45’de, beIN Sports3 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Paris Jackson, Michael Jackson öldürüleceğini biliyordu
DÜnyanı pop yıldızı Michael Jackson'un kızı, ölümünün akabinde geçen 8 sene sonrasında itiraf etti' Babam doktoru tarafından öldürüldü'
ABD Tarkan rüzgarına kapılıp gidecek
Tarkan'ın 2, 3 ve 5 Mart'ta ABD'nin en gözde salonunda vereceği konser biletleri şimdiden tükendi
Ankara Altındağ'da polise son dakika silahlı saldırı
Ankara Altındağ'da polise son dakika silahlı saldırı düzenlendi. Öğrenilen bilgilere göre Altındağ'da yıkım çalışmalarında bulunan polise düzenlenen silahlı saldırı sonrasında operasyon başlatıldı
Son Dakika! Somali'de otele bombalı saldırı!
Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet yetkililerinin bulunduğu otele yönelik bombalı saldırıda 13 işi hayatını kaybederken, saldırı yerinden dünya televizyonları canlı yayın yapmakta.
SPOR HaberleriTüm Haberler
Beşiktaş’ın Rakibi Parçalandı
Kartal’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi MH Hapoel Be'er Şeva son kupa maçında 2 oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Portekizli stoper Miguel Vitor da eşleşmede forma giyemeyecek. Takımın yıldızı Buzaglo ise kadro dışı bırakıldı.
Galatasaray’dan Lyon Çıkarması
Galatasaray forvetmi, stopermi derken kararını değiştirdi, Aslan Lyon’un 24 yaşındaki orta sahası Jordan Ferri’yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için devreye girdi. Menajeri Genesio “Ferri, G.Saray’da oynamayı istiyor” dedi.
Bruma’nın Tottenham Üzüntüsü
Kupadaki Erzincan maçı esansında sahadaki bencil ve agresif oyunu ile tepki çeken oyundan alındıktan sonra sinirli hareketleri ile de tepki çeken Portekizli’nin bu hırçınlığının sebebi olarak Tottenham’a gitmesine izin verilmemesi gösterildi.
EKONOMİ HaberleriTüm Haberler
REGUS, Türkiye'de yeni yatırımlarla büyüyecek!
Dünyanın en büyük hazır ofis sağlayıcısı Regus Türkiye pazarına güvenini yeni yatırımlarla büyüyerek sergiliyor. 107 ülkedeki 3 bin merkezde 2,3 milyondan fazla kişiye hizmet veren Regus, dünya genelinde 4,5 milyon metrekare olan ofis alanı büyüklüğünü 2018 yılına kadar yeni yatırımlarla 7 milyon metrekareye ulaştırılmayı hedefliyor.
REGUS, Türkiye'de yeni yatırımlarla büyüyecek!
Dünyanın en büyük hazır ofis sağlayıcısı Regus Türkiye pazarına güvenini yeni yatırımlarla büyüyerek sergiliyor. 107 ülkedeki 3 bin merkezde 2,3 milyondan fazla kişiye hizmet veren Regus, dünya genelinde 4,5 milyon metrekare olan ofis alanı büyüklüğünü 2018 yılına kadar yeni yatırımlarla 7 milyon metrekareye ulaştırılmayı hedefliyor.
Emekliye promosyon SGK ve Banka onayından geçti! Geliyor
Emekliye promosyon ne zaman verilecek sorusu nihayetinde netlik kazandı. Bakan Müezzinoğlu promosyon ile ilgili tüm detayları açıkladı
Taşeron'a kadro son durum konusunda açıklama! Gözler Bakan Kurtulmuş'ta
Taşerona kadro son durumun ne olduğu merak edilirken Numan Kurtulmuş'un son dakika açıklamaları da mevcut.
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