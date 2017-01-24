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Kısmetse Olur 29 Ocak elenen isim! Gözyaşları sel olsa da herkes şok olacak!
Kısmetse Olur haftanın finalinde elenen isimler var mı yok mu? Kısmetse olur 29 Ocak akşamı elenen isim Onur mu Sibel mi? İşte yaşananlar şok sahneler ve gözyaşları dolu Kısmetse Olur haftanın finali
Bulanık/Ericek köy muhtarı çığ felaketinde kar altında can verdi
Muş Bulanık'a bağlı Ericek Köyü muhtarı Mehmet Şirin Doğan, çığ felaketinde hayatını kaybetti. 3 gündür etkisini gösteren kar temizleme çalışmalarında bizzat bulunan Ericek Köy Muhtarı 1 saatlik çalışmalar akabinde bulundu.
Diyarbakır son dakika Bağlar'da markete bombalı saldırı
Diyarbakır son dakika haberlerinde Bağlar ilçesindeki patlama sesi yayılırken, Bağlar'da bir markete ses bombalı saldırı düzenlendiği ve detayları açıklandı
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Adıyaman Sincik'te köy olmaya çalışan mezra referandum da adeta savaş çıktı! 10 yaralı
Adıyaman Sincik'te Çavçük mezrasının Çatbahçe'den ayrılması için düzenlenen referandum da büyük kavga çıktı. Seçim oyları sonrasında çıkan taşlı sopalı kavga da 2'si ağır, 10 kişi yaralandı
Deli Divane Bidaai Son bölüm de tuzak kurulur!
Sevilen dizi Deli Divane 188. bölümü ile 30 Ocak saat 16.00'da Kanal 7 ekranlarında olacak.
Kısmetse Olur 29 Ocak elenen isim! Gözyaşları sel olsa da herkes şok olacak!
Kısmetse Olur haftanın finalinde elenen isimler var mı yok mu? Kısmetse olur 29 Ocak akşamı elenen isim Onur mu Sibel mi? İşte yaşananlar şok sahneler ve gözyaşları dolu Kısmetse Olur haftanın finali
Marmaris'te motosiklet kazası! 85 yaşındaki sürücü feci şekilde can verdi
Marmaris'te motosiklet kazasında 85 yaşındaki elektrikli motosiklet sürücüsü Salih çakır hayatını kaybetti
Bulanık/Ericek köy muhtarı çığ felaketinde kar altında can verdi
Muş Bulanık'a bağlı Ericek Köyü muhtarı Mehmet Şirin Doğan, çığ felaketinde hayatını kaybetti. 3 gündür etkisini gösteren kar temizleme çalışmalarında bizzat bulunan Ericek Köy Muhtarı 1 saatlik çalışmalar akabinde bulundu.
Diyarbakır son dakika Bağlar'da markete bombalı saldırı
Diyarbakır son dakika haberlerinde Bağlar ilçesindeki patlama sesi yayılırken, Bağlar'da bir markete ses bombalı saldırı düzenlendiği ve detayları açıklandı
50 bin polis eşliğinde 81 il de huzur operasyonu!
İstanbul'un belirlenen 159 kritik noktasında Yeditepe Huzur Operasyonu başlatıldı. 5 bin polisin katılımı ile Huzur operasyonuna havadan da destek verildiği açıklandı. Kişi ve araç plakalarının GBT taraması devam ediyor. Öte yandan 81 il de de 50 bin polisin katılımı ile eş zamanlı olarak operasyonların sürdüğü de öğrenildi.
Adıyaman Belören'de Özdemir ailesi ısınmak için sobalı odada yatıyorlardı
Adıyaman Gölbaşı Belören Beldesi'nde yaşayan Özdemir ailesinin iki ferdi gece saatlerinde sobadan sızan gazdan etkilenerek hayatını kaybederken, 1 kişinin de durumunu ağır olduğu saptandı.
İbrahim Kutluay Demet Şener boşanma davası çekişmeli olarak sürüyor
Demet Şener İbrahim Kutluay arasında çıkan ayrılacaklar iddiaları doğrulandı. Ve Şener'in açtığı boşanma davasının ilk duruması dün yapıldı
Şırnak'ın DBP'li Uludere Belediyesi'ne kayyum atandı
Şırnak Uludere Belediyesi'ne son dakika kayyum ataması sonrasında yeni kayyumu da km olduğu belirlendi.
Şanlıurfa'da kaza 27 Ocak! Düğüne gidiyorlardı!
Şanlıurfa'da düğüne giden bir aileden 4 kişi, aşırı buzlanma sebebiyle meydana gelen kaza da hayatını kaybetti.
SPOR HaberleriTüm Haberler
Volkan Demirel 5 kurtardı 4 yedi!
Kayserispor maçında Volkan Demirel'in performansı soru işaretlerine yol açtı. Tecrübeli kaleci Fenerbahçe kalesine atılan 9 şuttan beşini, kurtarırken 4'ünü ağlarında gördü...
Kadir Has'ta, Fenerbahçe ağır yaralı!
Kayserispor kendi evi olan Kadir Has'ta Fenerbahçe'yi 4-1 yenerek büyük bir gali,biyete imza attı. Fenerbahçe ise şampiyonluk yolunda çok ağır bir darbe aldı...
Muharrem Usta’dan Ayaklanma Açıklaması
Trabzonspor başkanı Muharrem Usta Trabzonsrpor’un yeni transferlerle ayağa kalkacağını belirtirken, Mehmet Ekici transferinede açıklık getirdi.
EKONOMİ HaberleriTüm Haberler
REGUS, Türkiye'de yeni yatırımlarla büyüyecek!
Dünyanın en büyük hazır ofis sağlayıcısı Regus Türkiye pazarına güvenini yeni yatırımlarla büyüyerek sergiliyor. 107 ülkedeki 3 bin merkezde 2,3 milyondan fazla kişiye hizmet veren Regus, dünya genelinde 4,5 milyon metrekare olan ofis alanı büyüklüğünü 2018 yılına kadar yeni yatırımlarla 7 milyon metrekareye ulaştırılmayı hedefliyor.
REGUS, Türkiye'de yeni yatırımlarla büyüyecek!
Dünyanın en büyük hazır ofis sağlayıcısı Regus Türkiye pazarına güvenini yeni yatırımlarla büyüyerek sergiliyor. 107 ülkedeki 3 bin merkezde 2,3 milyondan fazla kişiye hizmet veren Regus, dünya genelinde 4,5 milyon metrekare olan ofis alanı büyüklüğünü 2018 yılına kadar yeni yatırımlarla 7 milyon metrekareye ulaştırılmayı hedefliyor.
Emekliye promosyon SGK ve Banka onayından geçti! Geliyor
Emekliye promosyon ne zaman verilecek sorusu nihayetinde netlik kazandı. Bakan Müezzinoğlu promosyon ile ilgili tüm detayları açıkladı
Taşeron'a kadro son durum konusunda açıklama! Gözler Bakan Kurtulmuş'ta
Taşerona kadro son durumun ne olduğu merak edilirken Numan Kurtulmuş'un son dakika açıklamaları da mevcut.
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