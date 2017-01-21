Hava durumu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul başta olmak üzere bir çok il için kar haberini verdi. İstanbul'a kar ne zaman yağacak diye merak edilirken yapılan açıklama ve zirai don uyarısı detayları da belirlendi.