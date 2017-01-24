Daum’dan Çarpıcı Açıklamalar

Şuanda Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü olan Christoph Daum, "eski takımının başkanı olan Aziz Yıldırım benim için efsane başkandır. Çünkü onun Fenerbahçe'ye yaptığı transferler, getirdiği futbolcular Fenerbahçe'nin vizyonunu yükseltti. Dünya futbolunda Fenerbahçe'yi bir marka yaptı. Benim için Aziz Yıldırım efsane başkan olarak kalacaktır".