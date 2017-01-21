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22 Ocak Pazar günlük burç yorumları! Burçlar ve astroloji ne diyor?
22 Ocak Pazar günlük burç yorumları Haber24.com'da. Şara Eylem Calp, Burçlar ve astroloji ne diyor? sizler için analiz etti...
FETÖ'nün deposu basıldı : PKK ve FETÖ yayınları ele geçirildi
FETÇ terör örgütünün Tunceli'de 3 deposu ortaya çıktı. FETÖ ile PKK'ya ait bin 133 yasaklı yayın bulunduğu depoda çok sayıda malzemeye el konuldu, 20 kişi gözaltına alındı.
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Hava durumu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul başta olmak üzere bir çok il için kar haberini verdi. İstanbul'a kar ne zaman yağacak diye merak edilirken yapılan açıklama ve zirai don uyarısı detayları da belirlendi.
Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural'ın selfie çılgınlığı kötü bitti
Kaan Tangöze Kıvılcım Ural çifti geçtiğimiz günlerde Taksim'de çok gergin dakikalara sebep oldular. Ural'ın Tangöze hayranlarını kıskanması sonrasında çekilen fotoğrafları da silmesi herkes tarafından sert tepkilerle karşılandı
Kiralık Aşk'ın Sadrisi Ayberk Atilla hayatını kaybetti
Usta Tiyatrocu Ayberk Atilla'nın geçtimiz haftalarda kanser olduğu açıklamasının arasından sadece bir haftalık vakit geçmişti. Sabah saatlerinde kötü haber duyuldu. Ayberk Atilla hayatını kaybetti
Kısmetse Olur 22 Ocak haftanın finalinde elenen isim şok eden Gökhan Sara gerçeği
Kısmetse Olur haftanın finali 22 Ocak'ta yayınlanacak. Her hafta elenen ismin bir kaç gün öncesinde belli olduğu izdivaç yarışması Kısmetse Olur'da bu hafta elenen isim den çok eve girecek isim konuşulacak Peki o kişi Gökhan Sara mı?
Aşk Laftan Anlamaz 27. bölüm fragmanında düğün yineleniyor
Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Laftan Anlamaz 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Yaşanan olaylar sonrasında Hayat ve Murat'ın akıbeti ne olacak?
Osmaniye ambulans servisi kazası 20 Ocak! 5 ölü 2 yaralı
Osmaniye'de ambulans kazasında çarpışmanın etkisi ile yol kenarındaki tarlaya devrilen araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybederken, acil servis aracında bulunan 2 görevli de yaralandı
'Hırsızsın' dediler, intihar etti!
Antalya'da hırsızlıkla itham edilen fayans ustası 43 yaşındaki Mevlüt Arkalı bu suçlamaya dayanamayarak af tüfeği ile intihar etti...
Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezon tarihi ile ilgili ilginç detay
Kurtlar Vadisi Yeni sezonun ne zaman başlayacağı konusunda bir türlü resmi açıklama gelmedi. Ancak ortada dolaşan iddiaların ise ardı arkası kesilmiyor
Aleyna Tilki'nin ikinci şarkı heyecanı
16 yaşındaki liseli şarkıcı AleynaTilki, Cevapsız Çınlama'dan sonra ikinci şarkısı için gece gündüz çalışıyor. Annesi ile görüntülenen Tilki'nin çarpıcı açıklamları ve iddiaları
Atilla Taş'ın terör örgütü üyeliği iddianamesinde 10 yıl hapsi istendi
FETO örgüt üyeliği suçundan ve FETO'nun medya yapılanmasına dahil olduğu gerekçesi ile İstanbul Savcılığınca hazırlanan 198 sayfalık iddianame de AtillaTaş'ın 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istemi mevcut
Spartak Moskova Luiz Adriano’yu Transfer Etti
Üç büyüklerin uzun zamandır radarında olan Luiz Adriano, Rusya'nın Spartak Moskova kulübüyle anlaştı.
SPOR HaberleriTüm Haberler
Yasin Öztekin'in golü tartışma yarattı! Topu elle mi aldı?
Kardemir Karabükspor Gatarsaray maçında Yasin Öztekin'in 17.dakikada attığı gol tartışma yarattı. Karabüklü oyuncular Öztekin'in toplu elle alıp golü attığını savunarak hakem Cüney Çakır'a büyük tepki gösterdi.
Spartak Moskova Luiz Adriano’yu Transfer Etti
Üç büyüklerin uzun zamandır radarında olan Luiz Adriano, Rusya'nın Spartak Moskova kulübüyle anlaştı.
Fenerbahçe Berabere Kaldı Derbi Yolu Göründü
Gençlerbirliği ile berabere kalan Fenerbahçe gruptan 2. çıktı. Kanarya, yeni transfer Karavaiev ve genç Caner ile iki kez öne geçti ancak koruyamadı. Son 16’da rakip ‘yüzde 90’ Beşiktaş olacak.
EKONOMİ HaberleriTüm Haberler
Türkiye Petrolleri (TP) yüzde yüz Zülfikar Holding'e satıldı
Türkiye Petrolleri AŞ Zülfikar Holding'a satıldı. TP'nin Yüzde Yüz hissesinin sahibi olan Zülfikar Holding, ihale de 490 milyon Türk Lirası sunarak yüzde yüz gelir hakkına sahip oldu
Kamu personeline ek ödeme tarihi Resmi Gazete'de
Kamu işçilerine ek ödeme tarihi verildi. Resmi Gazete'de yayınlanan bildirgede Kamu kurum ve kuruşlarında çalışan personele ilk ödemeler 30 Ocak'ta ikinci yarı ise 23 Haziran'da yapılacak
Borçlarını ödeyemeyenlere büyük müjde! Vergi yapılandırmasında son gelişme
Borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler, borçlarını geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Taksitlerin ödeme süreleri de 4'er ay ötelenecek.
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