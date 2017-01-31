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Galatasaray neden elendi?
Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray,Muslera harici neredeyse as kadrosuyla Başakşehir deplasmanındaydı.Son haftaların hücumda etkin takımı Galatasaray etkili de başladı aslında.Podolski’nin direğe çarpan bir topunun da dahil olduğu zaman dilimi içerisinde ilk 5 dakikayı domine eden taraftı.
Bursa'da büyük DEAŞ operasyonu : 46 gözaltı !
DEAŞ'a yönelik bugün bir çok ilde operasyonlar düzenleniyor. Bursa'da düzenlenen operasyonda ise 46 kişi gözaltına alındı...
Fırtına Obüsü vurdu : 33 DEAŞ'lı terörist öldürüldü!
Fırat Kalkanı Operasyonunu kapsamında DEAŞ'a ait 259 hedef Fırtına Obüsü ve Havadan vuruldu. Operasyonda 33 DEAŞ'lı terörist ölü olarak ele geçirildi...
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Bursa'da kadın vahşeti! Pusu kurduğu eşini adeta katletti
Bursa'da kadın cinayetlerinin bir yenisi daha yaşandı. Fatma Açıkgöz isimli kadın, 15 yıllık 3 çocuğunun babası tarafından pusu kurularak 15 bıçak darbesi ile öldürüldü
Lampard jübile Yaptı
Futbolu bıraktığını açıklayan İngiliz futbolcu Frank Lampard, "Kalbimin en büyük kısmı bana çok güzel anılar kazandıran bir kulüp olan Chelsea’ye ait. Bana verdikleri imkanı ve birlikte başarabildiğimiz başarıyı asla unutmayacağım" dedi.
Adebayor Hocasına Övgüler Yağdırdı
Medipo Başakşehir’in yeni dünya yıldızı transferi Adebayor açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcu ile gelecek planlamalar üzerine konuştuklarını dile getirerek, “İstanbul’a gelir gelmez onula konuşma fırsatı buldum. Mükemmel bir hoca olduğunu düşünüyorum. Her şey çok iyi olacak” dedi.
Olcay Şahan Sanki 40 Yıllık Trabzon’lu
Arada transferde alınan 5 oyuncunun hepsi forma şansı buldu. Ancak en çok dikkat çeken ise Beşiktaş’dan alınan Olcay Şahan oldu. Milli yıldız hemen adapte oldu ve 40 yıllık Trabzon’lu gibi kolbastıya bile başladı.
Jan Olde Riekerink’den Açıklamalar
Bu sezon Avupa’da olmadıkları için hedeflerini Türkiye Kupası ve Lig şampiyonluğu olduğunu söyleyen Riekerink, takımdan ayrılması bir çok kez gündeme gelen Podolski hakkında da konuştu. İşte Riekerink’in açıklamaları.
Krasic Korkusu Fenerbahçe’yi Sardı
Fenerbahçe’de bir süredir kadro dışı olan Emenike ve Van de Wiel’in affedilmesi sürpriz bir etki yarattı.
Hakan Çalhanoğlu’na Men Cezası
Hakan Çalhanoğlu 16 yaşındayken Trabzonspor’la sözleşme imzalamış ancak Hamburga transfer olmuştu. Bordo Mavili ekipe, Çalhanoğlu’nu FIFA’ya şikayet etmişti. FIFA’nın geçen sezon aldığı kararı. CAS onadı ve Çalhanoğlu 4 ay men cezası alarak sezonu kapattı.
Beşiktaş Dört Gözle Fener’i Bekliyor
Beşiktaş’lı oyuncular, sahalarında oynayacakları derbiyi dört gözle bekliyor. Kendi aralarında konuşan kara kartallar, ‘’Taraftarımı sonuna kadar her zaman arkamızda. Bu baskı altında zaten buradan kazanıp çıkmaları imkansız’’ diyorlar.
Taşerona kadro son durum güncellemesi yapıldı! Karar tarihi belirlendi
720 bin taşeron işçinin merakla beklediği taşerona kadro konusunda son gelen detaylar da şekillenmeye başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sağlıklı kararın Nisan Mayıs aylarında verilebileceğini açıkladı
Emeklilikte yaşa takılanlar 2017 gelişmeleri ile askerlik ve doğum borçlanmaları
Emeklilikte yaşa takılanlar ile erken emeklilik gelecek mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Yeni yıla girilen şu günlerde emekli olmak için belirtilen kriterler ile birlikte askerlik borçlanması doğum borçlanması gibi ödemeler de netlik kazanıyor
MŞÜ araştırma görevlisi Alan'ın intiharı ardında yatan sır perdesi aralanmadı
MŞÜ İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü araştırma görevlisi İsmail Alan, evinin banyosunda intihar ederek canına kıydı. Ev arkadaşının ihbarı ile olay yerine gelen ekipler, Alan'ın hayatını kaybettiği açıkladı
SPOR HaberleriTüm Haberler
Gerilim filmi gibi maç! Fenerbahçe gülen taraf!
Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Vodafone Arena Stadı’nda Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe maçı 1-0 kazandı...
Galatasaray neden elendi?
Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray,Muslera harici neredeyse as kadrosuyla Başakşehir deplasmanındaydı.Son haftaların hücumda etkin takımı Galatasaray etkili de başladı aslında.Podolski’nin direğe çarpan bir topunun da dahil olduğu zaman dilimi içerisinde ilk 5 dakikayı domine eden taraftı.
Galatasaray kupada yok! 'Riekerink istifa' sesleri!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Maç sırasında Galatasaray taraftarlarının yönetimi ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'i istifaya davet etmesi dikkat çekti.
EKONOMİ HaberleriTüm Haberler
Taşerona kadro son durum güncellemesi yapıldı! Karar tarihi belirlendi
720 bin taşeron işçinin merakla beklediği taşerona kadro konusunda son gelen detaylar da şekillenmeye başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sağlıklı kararın Nisan Mayıs aylarında verilebileceğini açıkladı
Taşerona kadro son durum güncellemesi yapıldı! Karar tarihi belirlendi
720 bin taşeron işçinin merakla beklediği taşerona kadro konusunda son gelen detaylar da şekillenmeye başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sağlıklı kararın Nisan Mayıs aylarında verilebileceğini açıkladı
Emeklilikte yaşa takılanlar 2017 gelişmeleri ile askerlik ve doğum borçlanmaları
Emeklilikte yaşa takılanlar ile erken emeklilik gelecek mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Yeni yıla girilen şu günlerde emekli olmak için belirtilen kriterler ile birlikte askerlik borçlanması doğum borçlanması gibi ödemeler de netlik kazanıyor
REGUS, Türkiye'de yeni yatırımlarla büyüyecek!
Dünyanın en büyük hazır ofis sağlayıcısı Regus Türkiye pazarına güvenini yeni yatırımlarla büyüyerek sergiliyor. 107 ülkedeki 3 bin merkezde 2,3 milyondan fazla kişiye hizmet veren Regus, dünya genelinde 4,5 milyon metrekare olan ofis alanı büyüklüğünü 2018 yılına kadar yeni yatırımlarla 7 milyon metrekareye ulaştırılmayı hedefliyor.
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