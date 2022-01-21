Zor Durumda Olan Kişiler 15.000 TL Ödeme Alacak, Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT Ödeyecek. 15.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara kamu bankaları tarafından müjdeli haber geldi. Nakit ihtiyacı olan kişiler 15 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi kullanabilecek ve bu bankalar kredi başvurusu yapan vatandaşlardan şart aranmayacak. Gelir belgesiz kredi kullanabileceğiniz bu bankalar üzerinden ayrıca düşük faiz oranları ile kredi kullanmanız mümkün olacaktır. Bankalar Kendi resmi internet sitesi üzerinden yaptıkları duyuru ile birlikte Ocak ayı sonuna kadar 15 bin TL'ye kadar ödeme alacak vatandaşlara düşük faiz oranları ile kredi vereceğini açıkladı.

Emekli olan kişiler sigortalı olarak çalışan kişiler devlet memuru olan kişiler ve esnaf olan kişilerin kredi başvurusu yapabilecekleri bu kampanya bireysel olarak kullanılacaktır. Başvuru yapacak olan kişilerin daha önce bankalardan kredi kullanmış olması ve düzenli olarak Kredi ödemeleri yapmış olması yeterli olacaktır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması durumunda Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden başvuruları gerçekleştirilebiliyor.

Başvurular nasıl yapılacak?

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden düşük faiz oranları ile kredi kullanabiliyor. Bu bankalar üzerinde hesabınızın olması durumunda banka şubelerine gitmenize gerek yok. Bankalar internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden vatandaşlara banka şubelerine yormadan Kredi imkanı sağlıyor.

15.000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde Kredi ödemelerine aylık olarak yapmaya bilirsiniz. Dileyen vatandaşlar iki ayda bir ödemelerini yaparken dileyen vatandaşlarda üç ayda bir ödeme yaparak kredi kullanabilir. Ayrıca kullanacağınız 15.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasında banka şartlarına uygun olan vatandaşlar ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeli olarak da yapabiliyor. En yüksek kredi vadesi 36 ay vadeli olarak verilen bu kredileri başvuru yapacak olan kişiler dilerse 12 ay vade dilerse 24 ay vadeli Kredi paketlerinde seçebilir.