Mahkum Dizisi İzleyiciyi Etkisi Altına Aldı!

Fox TV kanalının ekranlara getirmek için uzun bir süre beklediği ve çok uzun bir süre çektiği Mahkum dizisi seyirci karşısına çıkan ilk bölümü ile reyting oranlarını altüst etmeyi başarmıştı. Her yeni bölümde aksiyon dolu sahneleri ile karşı karşıya kalan izleyici kitlesi projenin etkisinden çıkamıyor ve yeni bölümleri merak içerisinde bekliyor.

Düşük izlenme oranları sebebiyle Fox TV'nin 6 diziye arka arkaya final yapması sonrasında Mahkum dizisi izleyici karşısına çıkmış ve kanal için büyük bir şans yaratılmıştı. Mahkum dizisi ekranlara getirildiği ilk haftada iki bölümünü art arda seyirci kitlesi ile buluşturmuş ve bir sonraki haftada ise normal yayın günü olan Perşembe akşamlarında yeni bölümlerini yayınlamaya devam etmişti.

Mahkum dizisi reyting yarışına çok hızlı bir giriş yapmış ve ilerleyen bölümlerinde de Camdaki Kız gibi güçlü bir rakibinin eleyerek birincilik koltuğuna oturmuştu. Dün akşam seyirci karşısına çıkan 6 bölümü ile de izlenme oranlarında 1. olan dizi, dokuz bandındaki izlenme oranlarında da adından söz ettirdi.

Özellikle İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın sergilemiş olduğu güçlü oyunculuk performansı ile dikkat çeken proje, seyirci kitlesini yeni bölümü ile etkisi altına aldı. Dizi hayranları Mahkum isimli projenin etkisinden çıkamadıklarını itiraf etti ve projenin yeni bölümü için adeta gün sayılmaya başlandı.

Seyirci kitlesi İsmail Hacıoğlu tarafından hayat verilen Barış karakterinin giyim tarzına da odaklandı de karakterin tarzı dikkat çeken durumlar arasında gösterildi. Moda dergilerinden fırlamış modeller gibi ekranlarda yer alan Hacıoğlu, sergilediği oyunculuk performansı ile de hayranlarından övgü topluyor.

Mahkum isimli televizyon dizisi projesinde bir ilki gerçekleştirerek Savaş ve Barış isimli iki farklı karakteri canlandıran ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, birbirinden en çok farklı karakterlere sahip ve ikiz kardeş olan Savaş ve Barış'a hayat veriyor.