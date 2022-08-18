Ziraat ve Vakıf Duyurdu! Faizsiz Olarak Nakit Vereceğini Açıkladı, Emekli Çalışan Herkes Alabilecek...

Bankalar üzerinden sıfır faiz olarak işlem yapacak olan kişiler için yapılan bu haberde, Ziraat Bankası Vakıfbank, kendi yapmış oldukları katılım bankaları üzerinden vatandaşlara faizsiz olarak bankacılık işlemleri yapabildikleri gibi, ayrıca tüm kredi işlemlerinde faiz oranı uygulamazlar.

Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası üzerinden bankacılık işlemlerini yapan vatandaşlar, İslami şartlara uygun olarak bankacılık işlemlerini yaptıkları için faiz oranlarından yararlanma dan Kredi ve kredi kartı işlemleri yapabilmektedirler.

Sizlerde bankalar üzerinden eğer faiz olarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası üzerinden yapacağınız tüm işlemlerde hiçbir şekilde faiz oranı, uygulamadan kredi alabilirsiniz.

Faizsiz kredi başvurusu

Bankalar üzerinden eğer faizsiz olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlardan iseniz başvurunuzu banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, şubeler üzerinden yapabilirsiniz.

Size en yakın Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şubelerine giderek ihtiyaç kredisi olarak 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz tüm kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapabilecek ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak, kredi kullanabileceksiniz.

Emekli olan vatandaşlar da faizsiz, emekli kredisi kullanmak istiyorlarsa maaşlarını Ziraat Katılım Bankası veya Vakıf Katılım Bankası şubelerine taşımaları durumunda sadece 50000 TL değil, daha yüksek limitlerde düşük kar payı oranları ile birlikte hem ihtiyaç, hemde borç kapatma kredisi kullanabilmektedirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurularda, diğer bankadaki olan borçlarımızı kapatarak, faizsiz borç kapatma kredisi alma imkanından da faydalanabilirsiniz.

Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası, sadece ihtiyaç kredilerinde değil, banka şubeleri üzerinden kredi kullanmak isteyen ve konut kredisi gibi taşıt kredisi gibi yüksek limitli kredi almak isteyen kişilere de faizsiz olarak kredi vermektedir. Bankalar, yapmış oldukları kredi kampanyalarında faiz yerine kar payı oranları uygulamaktadır.