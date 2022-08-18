Ziraat, Vakıf, Halk, PTT ve Garanti Bankası Nüfus Cüzdanı İle Şubelere Gelenlere 47.000 TL Ödeme Yapıyor...

Bankalar üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 47000 TL ödeme almak isteyen kişilere 36 ay vadeli yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası yapılacağı açıklandı. Kamu bankaları başta olmak üzere bazı özel bankalar tarafından da yapılacak olan bu kampanyalarda 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi alabilecek ve kullanmış olduğunuz bu kredilerini birlikte aynı gün içinde destek kredisi ödemelerinden faydalanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden 47000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara banka hemen onay vererek ihtiyaç kredisi olarak düşük faizli TL nakit imkanından faydalanmalarına olanak sağlayacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden 47000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlemler gerçekleştirilerek, tek kredi verilmektedir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, banka şubeleri üzerinden işlem yapabildiği gibi, ayrıca banka şubelerine gelmeden de kredi başvurunuz için sizlere destek olmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden maaş alan vatandaşlar, internet bankacılığını kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilir veya en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz 47000 TL kredi kullanabilirler.

Garanti Bankası üzerinden başvurularını yapmak isteyen vatandaşlar da banka şubeleri üzerinden kimlikleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirirken, kredi kullanacak olan vatandaşların mobil uygulama kullanmaları durumunda ise Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi alacağını söyleyebiliriz. Garanti Bankası üzerinden başvurularını yaparak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere en yakın banka şubeleri üzerinden işlemler gerçekleştirilir ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredileri kullandırılmaktadır.

Ptt üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar SMS atabiliyor, SMS ile PTT, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için PTT, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderin.