Ekonomik sıkıntı yaşayanlar için banka ATM üzerinden 10.000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı! Son dakika...

2022 yılının başından beri yaşımış olduğumuz ekonomik sıkıntılar sebebiyle, vatandaşlar ihtiyaçları olmaları durumunda 10.000 TL'ye kadar QNB Finansbank üzerinden başvuru yaparak nakit alabilmektedirler. Bu banka yaptığı kampanya ile birlikte vatandaşlara aynı gün içinde sonuç vereceğini ve bu sonuçlara göre kredilerden yararlanacağını açıkladı. Nakit ihtiyacı olan kişiler bu ödemeleri almak istiyorlarsa şartlara uygun olarak hemen ödeme yapmaktadır. QNB Finansbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler uygun faizlerle krediler alabilmektedirler.

QNB Finansbank kredi politikalarına uygun olmanız durumunda kredileri aynı gün içinde onay alacaklardır. Başvuru yaptıktan sonra 5 dakika içinde sonuç alacak ve bu kredileri 3 ay ertelemeli olarak 36 ay vadeye kadar da kullanacaksınız. Bankadan yapılan açıklamada kredi alacak kişilerin uygun faizlerle kredileri SMS atarak da yapacağı açıklandı!

Başvurunuzu SMS Atarak hemen yapabilirsiniz!

Banka kredi kampanyasına katılmak isteyenler TC kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj atarak hemen yapabilmektedirler. Bu şekilde yapacağınız kredi başvurularında kredi onayı alan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verir ve verilen bu sonuç ile birlikte kredinizi hemen hesaba atabileceksiniz.

QNB Mobil uygulamasını kullanan kişiler, mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yaptığı gibi ayrıca bankanın uygulaması üzerinden kredi notu sorgulaması da yapabilir ve kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda daha yüksek limitlerde de kredi onayı alacaklardır.

Bankadan ayrıca resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapma imkanı sunuluyor. Kredi notu uygun olan kişiler uygun faizlerle bu kredileri alabilecekleri kampanyadan faydalanmak için banka şubelerine giderek gelir belgesiz olarak verilen ihtiyaç kredisi kampanyasına da katılabilmektedir. QNB Finansbank üzerinden kredi veya kredi kartı kullanmanız durumunda ise banka sizlere özel kredi kampanyası yaparak yüksek limitli olmak kaydı ile kredi imkanı sağlayacaktır.