Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden Kredi Almak İsteyen Vatandaşlar Artık Beklemeyecek: ATM'lerden Hemen 15 Bin TL

Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar ve pandemi ile birlikte ihtiyaçlar bitmek bilmiyor. Her anımızda nakit ihtiyacı doğabiliyor. Birikimi bulunan vatandaşlar ihtiyaçlarını birikimleri ile gidermektedir. Birim yapmayan vatandaşalar ise kredi, ek hesap gibi banka ürünleri ile ihtiyaçlarına çözüm bulmaktadır.

Acil ihtiyaçlar için en etkili çözümü ise Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası üretiyor. Bu üç devlet bankası şubeye bile uğramadan anında çekebileceğiniz 15 bin TL nakit avans kampanyası başlatıyor. İşte detaylar…

Vakıfbank Taksitli Nakit Avans Kampanyası

Acil ihtiyaçlarınız için Vakıfbank yanınızda. Vakıfbank World Card ile %1,98 faiz oranları ve 12 ay vade imkanı ile 10 bin tl’ye kadar taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Bu nakit avans Vakıfbank atm’si, şubeleri, çağrı merkezi ve mobil bankacılık üzerinden kullanılabilecek.

4 ay vade imkanı ile vakıfabanktan alabileceğiniz 10 bin tl nakit avans ile geri ödemesi 10.600,97 tl olurken aylık taksidi ise 2.650,24 tl oluyor. Vakıfbank aracılığı ile acil ihtiyaçlarınızı anında karşılayabilirsiniz.

Halkbank Taksitli Nakit Avans

Nakit ihtiyaçlarınızı Halkbank aracılığı ile çözebilirsiniz. Vatandaşın yanında her daim çeşitli kampanyalar ile bulunan Halkbank %1,98 faiz oranı ve 12 ay vade ile 15 bin tl taksitli nakit avans vermektedir. Bu kampanyadan ise sadece parafcard sahipleri faydalanabilecek.

Halkbank taksitli nakit avans kampanyasından şubeler, atmler, internet bankacılığı ve telefon bankacılığı ile başvurulabilecek. Çekeceğiniz tutar anında hesabınıza yatırılacak.

Ziraat Bankası Taksitli Nakit Avans

Ziraat bankası nakite ihtiyacınız olduğu an yanınızda olmaya devam ediyor. En az 200 ile en çok 20.000 tl taksitli nakit avans kullanımı imkânı tanıyan banka uygun faiz oranları ve 12 ay vade imkanıyla taksit ihtiyaçlarınızı karşılamayı hedefliyor.

Ziraat bankası nakit avansını tüm Ziraat Bankası şubelerinden, atmlerden, internet bankacılığından ve mobil bankacılıktan başvurulabilecek. Online yaptığınız işlemlerde çekmiş olduğunuz tutarlar hesabınıza direkt yatırılıyor