Ziraat, Halkbank, Vakıfbank daha önce yapmadığını yaptı! Ödemelere zam yapıldı!

Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ödemeler konusunda, daha önce gerçekleştirmediği bir ödemeyi maksimum seviyeye çıkarttı. Özellikle emekli vatandaşların merakla beklediği ve sürekli olarak internet üzerinde araştırma yaptığı konuyla ilgili rekor seviyede bir yükseliş yapıldı.

Ziraat, Halkbank, Vakıfbank emekli vatandaşlar için musluklarını ağzına en sonunda açtı. Özellikle bu üç kamu Bankası’ndan gelen duyuru sonrasında emekli vatandaşlar, güne oldukça güzel bir haberle başlamış oldu. Daha öncesinde emekli maaşlarının promosyon ödemelerinde en düşük seviyelere veren kamu bankaları, artık özel bankalarla yarış seviyesine gelerek promosyon ödemelerinde en yüksek seviyelere ödemeye başladı. Ödemeler için yapılacak olan net rakamlar da tamamen üç gün içerisinde promosyon ödemeleri gerçekleştirilecek ve vatandaşlar üç sene boyunca bu bankalarda kaldıklarına dair söz verdikleri taktirde hemen bu rekor seviyesinde ki promosyon ödemeleri hesaplara yatırılacaktır.

KAMU BANKALARI MUSLUKLARI AÇTI

Özel bankalar tarafından emeklilere özel olarak yapılan rekor seviyesindeki promosyon ödemeleri, artık kamu bankalarıyla yarışamayacak seviyeye ulaşacaktır. Çünkü üç kamu bankası, özel bankalara adeta savaş açarak promosyon ödemelerinde nakit ödeme kapsamında 5000 TL tutarında maaş promosyon ödemesi yapılacağı bilgisi bugün itibari ile paylaşıldı. Kamu bankaları, bu konu ile ilgili rekor seviyesindeki artışı hemen uygulamaya başlayacak ve emekli vatandaşlar da promosyon ödemeleri geldiği zaman rahat bir nefes alacaktır. Emekli vatandaşlar, bu bankaların herhangi birinde 3 sene boyunca kalma sözü verdiklerinde kendilerini emekli promosyonu olarak 5000 TL nakit ödeme hemen yapılacaktır.