Ziraat, Garanti, Yapı Kredi ve Akbank'tan Müjde Var! Kredi Notu Düşük Olanlara 40.000 TL Ödeyecekler!

Ziraat, Garanti, Yapı Kredi ve Akbank Yeni yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte banka kredi notu düşük olan kişilere 40000 TL tüketici kredisi vereceğini açıkladı. Bankalar son zamanlarda yapmış oldukları kredi kampanyaları ile birlikte vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemler yaparak, kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Özel bankalar ile birlikte bazı kamu bankaları yaptıkları kampanyalarda özellikle kredi notu düşük olan ve bankalarda herhangi bir sıkıntısı olmayan kişilerin düzenli olarak geliri olması durumunda 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Yapı Kredi Bankası Garanti Bankası ve Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. 18 yaş üzerinde olan herkes bu kampanyalara katılarak, 36 ay vadeli kredi alabilmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için banka kredi puanı düşük olması durumunda veya bu bankadan emekli maaş alması durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, kredi olabileceği haberi verildi. Ziraat Bankası şubelerine giderek başvurunuzu kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek ve banka şubeleri üzerinden almış olduğunuz bu kredilerde düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabileceksiniz. Kredi notu düşük olan vatandaşlar, şubeler üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.

YAPI KREDİ BANKASI

40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların Yapı Kredi Bankası hesabı olması durumunda ve özellikle de emekli maaşını bu bankadan alması durumunda sadece emekli olan kişilere 40000 TL ödeme yapacak. Kredi notunuz düşük olması durumunda emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, aynı gün içinde hesaplarınıza 36 ay vadeli kredi ödemesi alabilirsiniz.

AKBANK

Akbank üzerinden gelir belgesiz 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların şubelere giderek, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirmesi isteniyor. Kredi notu düşük olduğu için bankalar üzerinden onay alamayan vatandaşlara, şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yapılmaktadır. Akbank 36 ay vadeli kredi kampanyasına katılarak sizlerde başvuru yapabilirsiniz.

GARANTİ BBVA

Garanti Bankası kredi notu düşük olan emekliler için yapmış olduğu bu kampanyadan, maaşını kendi bankasına taşıyan kişilere gelir belgesiz 40000 TL, onay vereceğini duyurdu. Garanti Bankası, sigortalı olarak çalışan vatandaşların ise son iş yerlerinde bir yıldır çalışıyor olması durumunda banka kredi puanı düşük olması ile birlikte 40000 TL kredi imkanından faydalanacağının haberini verdi. Başvurularınızı en yakın banka şubeleri üzerinden kimlik ve gelir belgesiyle birlikte istediğiniz zaman yapabilirsiniz.