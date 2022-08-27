Denizbank gelir belgesiz ihtiyaç kredisi için SMS atmanızı istiyor! Düşük faizli Bu ay verilecek

Denizbank, gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kampanyasındaki limitlerini yükseltirken, vatandaşların bu kredilere, başvurularını gerçekleştirebilmeleri için SMS ile kredi servisi açtı. Denizbank, gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, 50000 TL'ye kadar alacakları kredilerde 36 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturarak bu parayı geri ödemesini yapabilmektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için banka şartlarına uygun olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır.

Denizbank kredi başvurusu şartları

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun bir müşteri olması istenmektedir. Bu ay içinde düşük faiz oranları ile birlikte SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin öncelikli olarak 18 yaşından büyük olması ve banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması isteniyor. Banka şartlarına uygun olan kişilerin özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olmaları durumunda gelir durumunda da herhangibir sıkıntı yaşamaması istenmektedir. Bankalardan, icralık ve avukatlık olan kişiler cep telefonları üzerinden mesaj atsalar bile onay alamazlar.

Denizbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesajını birlikte aynı gün içinde sonucunu öğrenebileceğiniz kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Denizbank Cebimde Kredi Kampanyası adı altında vermiş olduğu bu kredilerde, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar hemen aynı gün içinde kredi imkanı sağlıyor.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka hızlı bir şekilde sizlere sonuç verir ve 10 dakik, ülkesinde ne kadar kredi onayı hakkında bilgileri SMS ile görebilirsiniz. Cep telefonu üzerinden yapmış olduğunuz mesaj sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar, banka hesabı olması durumunda mobil uygulama üzerinden de bu kredileri kullanabilmektedirler.