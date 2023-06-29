Önde gelen kamu bankalarından Ziraat Bankası, bayram sonrası finansal ihtiyaçlarına çözüm arayan kişilere özel bir fırsat sunuyor. 5000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için anında kredi çözümü sağlayan Ziraat Bankası, emeklilerden çalışanlara, esnaflardan öğrencilere kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor.

Ziraat Bankası 5000 TL İhtiyaç Kredisi: Başvuru ve Şartlar

Bankanın sunduğu 5000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler, belirli şartları taşıdıklarında hemen başvuru yapabilirler. Kredi başvuruları, bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor ve onaylanan kredilerin miktarı hemen görülebiliyor.

Banka müşterisi olan ve daha önce bankacılık işlemlerinde aksaklık yaşamamış kişiler, 5000 TL kredi başvurularında hemen onay alabilirler. Ancak banka müşterisi olmayan kişilerin, kredi başvurusu için banka şubelerine gitmeleri ve bankaların açık olduğu günü beklemeleri gerekiyor.

5000 TL İhtiyaç Kredisi Hesaplama ve Ödeme Planı

Ziraat Bankası'nın sunduğu 5000 TL'lik ihtiyaç kredisi için maksimum 36 aylık vade seçeneği bulunuyor. İlk 3 ayı erteleme imkanı da sunan banka, 5000 TL ve üzerinde kredi kullanacak kişilere 1.59 faiz oranıyla kredi kullanma imkanı sunuyor.

Krediyi 36 ay vadeli kullanacak olan kişiler, aylık 193 TL ödeme yapacak. 24 ay vadeli kullanım durumunda bu miktar 261 TL'ye, 12 ay vadeli kullanım durumunda ise aylık ödeme miktarı 470 TL'ye yükseliyor. Bu faiz oranları ve vade seçenekleri, Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden güncel olarak takip edilebilir.

Başvuru Yöntemleri ve Bilinmesi Gerekenler

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi olan www.ziraatbank.com.tr üzerinden kredi başvurusu yapılabiliyor. Başvuru formunu dolduran kişiler, başvurularının sonucunu cep telefonlarına gelecek olan mesaj ile öğrenebiliyorlar.

Emekliler, emekli maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyarak, daha yüksek limitlerle kredi kullanabilirler. Ziraat Bankası'nın müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 220 00 00 arayarak da internet bankacılığı şifresi alınabilir.

Bu kredi fırsatını kaçırmamak ve nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için Ziraat Bankası'nın sunduğu bu fırsattan hemen yararlanabilirsiniz. Bayram sonrası finansal zorluklarınızı hafifletmeniz için Ziraat Bankası'nın sunduğu bu fırsatı değerlendirin.