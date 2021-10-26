Ziraat Bankası’ndan Taksitle 125 Bin TL Taşıt Kredisi Kampanyası!

Otomobil satın almayı düşünen vatandaşların finansman açıdan arayışlarına karşılık gelecek kredi kampanyası Ziraat Bankası tarafından duyuruldu. Taksitle 125 bin TL taşıt kredisi kampanyasından şuanda faydalanabilirsiniz.

Ziraat Bankası’nın an itibariyle başlatmış olduğu taşıt kredisi kampanyası ile birlikte her vatandaşın rahatlıkla araba sahibi olmasının önü açıldı. Uygun faiz oranları üzerinden ve kolay ödemde seçenekleriyle sunulan taşıt kredisi kampanyasından müşteriler otomobil sahibi olmak içinde hayallerine kavuşma imkanını yakalıyor.

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Kampanyası

Ziraat Bankası’nın düzenlediği taşıt kredisi kampanyası ile vatandaşların uygun faiz oranı üzerinden kullanmasına imkan sunuyor. İsteyen vatandaşlar anında çekebilme şansına da sahiptir. Otomobil alabilme hayalini kuran vatandaşlar ilse böylelikle bu kampanya ile yüzünü güldürecek bir sonuç ile karşılanıyor. Artık sizlerde satın almak istediğiniz otomobil için erteleme yapmanıza gerek kalmayacaktır.

2 Ay Ertelemeli Taşıt Kredisi

Ziraat Bankası taşıt kredisi kampanyasından yararlanan müşteriler ise ödemelerde 2 ay taksit erteleme yapabilecektir. Taşıt kredisi kullanılması halinde ise tercih edilmesi durumunda taksitlerin 2 ay sonra ödenmesine başlayabilmektedir. Böylelikle müşterilerin büyük ödeme süreci ile hemen karşılaşmasının önüne geçiliyor.

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Aylık Faiz Oranı Nedir?

Ziraat Bankası taşıt kredisi kampanyasından yararlanan müşterilerine uygulanacak faiz oranları ise belirlendi. Böylelikle taşıt kredisi çekilmesi halinde 1.54 oranından faiz uygulanmaktadır. Faiz oranlarının yanı sıra düşük maliyetli olan kredi kampanyasından şuanda yararlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Kaç TL Taşıt Kredisi Sunuyor?

Sıfır kilometreye sahip olan otomobil satın almak isteyen müşterilerine Ziraat Bankası’ndan finansal destek sağlanıyor. Ayrıca araç satın almak isteyen müşteriler ise ne kadar tutarı üzerinden kredilerini kullanacaklarını merak etmektedir. 120 bin TL fatura değeri üzerinden satın alınacak otomobiller için yüzde 70 oranında kredi verildiği gibi, 120 bin TL ile 300 bin TL arasındaki otomobiller için ise yüzde 50 oranında, 250 bin TL olan araçlar için ise 125 bin TL tutarında bir taşıt kredisi imkanı sunmaktadır. Taşıt kredisi başvuruları direkt olarak Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılmaktadır.