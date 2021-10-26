Emekliye Son Dakika Duyuruldu, 6100 TL Ödeme Başladı, Emekliler Sıkıntısız Alacak

Emekli olan kişilere son dakika yeni bir duyuru yapıldı. Emekli olan kişiler 6100 TL'ye kadar bankalar üzerinden avans limitlerini kullanabilecekler. Son dakika kampanyası olarak bankalar tarafından yapılan bu duyuru ile birlikte emekli maaşı almış olduğunuz hesap üzerinden alacağınız 6100 TL ödeme için başvuru yapmanız gerekiyor. Yapılacak olan başvuru sonrasında onay alan müşterilerin hesaplarını artı para olarak yatacak olan 6100 TL istediğiniz zaman kullanabilecek ve kullandıktan sonra da en fazla 12 ay vadeye kadar bölebileceksiniz.

Emekli müşterilere özel olarak yapılacak olan bu kampanya kredi ve kredi kartı haricinde kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak alınacaktır. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan emekliler de ayrıca 6100 TL'ye kadar nakit avans limitlerinde başvuru yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi bankaların başlatmış olduğu bu kampanyaya daha sonra özel bankalar da dahil oldu Ve her banka şu anda nakit avans limiti olarak belirle limitlerde onay vermektedir.

Ziraat Bankası 6100 lira nakit avans limiti ve 200 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor

Emekli olan müşterilerin tercih ettiği bankaların başında gelen ve ülkemizde kamu Bankası olarak hizmet yapan Ziraat Bankası emekli maaşını kendi bankasından alan müşterilere sürekli olarak güncel yeni kampanyalar yapmaktadır. Emekli maaşımı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız 6100 TL'ye kadar nakit avans limiti başvurunuzu banka şubelerinden banka müşteri hizmetleri numarasından veya kullanıyorsanız bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Ziraat mobil uygulaması üzerinden istediğiniz zaman yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişilere 6100 lira haricinde ayrıca 200 bin TL'ye kadar da şartsız ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi verilmektedir. Detaylı bilgileri öğrenmek istiyorsanız en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek işlem yapabilirsiniz.

Halkbank'tan nakit avans ve kredi kampanyası

Bir diğer kamu Bankası olan ve emekli vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında gelen Halkbank hem kredi hem de nakit avans kimliklerinde yeni bir kampanya duyurusu paylaştı. Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız 6100 TL'ye kadar hemen anında nakit avans limiti ne başvuru yapabilir onaylanan tutarı kendi emekli maaşı hesabınız üzerine artı para olarak alabilirsiniz.

Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler ayrıca banka şartlarına uygun olması durumunda 200 bin TL'ye kadar da hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kullanabileceklerdir.

İş Bankası DenizBank ve ING bank kampanya başlattı

İş Bankası Denizbank ve ING bank üzerinden de emekli maaşı alan müşteriler 6000 100 TL nakit ama limitlerine başvuru yapabilmektedirler. Bu bankalardan emekli maaşı alan kişiler almış oldukları 6100 TL'yi 12 ay vadeye kadar bölerek taksitli nakit avans limiti olarak da kullanabilirler. Banka şubelerinden başvuru yapabileceğiniz gibi müşteri hizmetleri numarası resmi internet sitesi ve kullanıyorsanız bankaların mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. İş Bankası Denizbank ve ING bank haricinde herhangi bir bankadan da emekli maaşı almanız durumunda yüksek limitli nakit avans limitlerine başvurunuzu yapabilirsiniz.