Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Ziraat Bankası, müşterilerinin memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve harcamalarını daha avantajlı hale getirmek amacıyla özel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bu kampanyalar, müşterilerin ilgisini çekiyor ve büyük merak uyandırıyor. Son duyuruya göre, Ziraat Bankası yepyeni bir kampanya ile karşımıza çıkıyor ve bu kampanya kapsamında müşterilere 1000 TL hediye edileceği açıklanıyor.

1000 TL Hediye: Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Özel Bir Fırsat

Ziraat Bankası'nın sunduğu Bankkart kampanyası, müşterilere cazip bir hediye sunuyor. Kampanyaya katılan müşterilere 1000 TL değerinde hediye verileceği duyuruldu. Detaylara göre, Bankkart'ın kredi kartı veya banka kartı özelliği ile TATİLSEPETİ'nden yapılacak 10.000 TL - 19.999 TL arasındaki tek seferlik veya taksitli alışverişlerde 500 TL Bankkart Lira, 20.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 1.000 TL Bankkart Lira hediye edilecek.

Ziraat Bankası Kampanya Katılım Koşulları

Bu büyük kampanya, 24 Temmuz - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Katılım için müşterilere farklı kanallar sunuluyor: Bankkart Mobil, bankkart.com.tr ve SMS kanallarından kampanyaya katılabilirsiniz. SMS ile katılım sağlamak isteyen müşterilerin TATİLSEPETİ yazıp 4757 numarasına SMS göndermeleri gerekiyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin kampanyaya katılması gerekmekte olup, katılmayan müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır.

Hediyelerin dağıtılabilmesi için alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kazanılan Bankkart Liralar, 7 Eylül 2023 tarihinde yüklenecek ve kullanılmayan liraların 7 Ekim 2023 tarihinde geri alınacağı belirtiliyor. Kampanya, bireysel kartlar ile yapılan harcamaları kapsamaktadır ve ek kart sahiplerinin harcamaları asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir.

Kampanya Detayları

Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, Bankkart Başak, Bankkart Business, Ücretsiz Bankkart ve Bankkart Lira ile yapılan işlemleri kapsamamaktadır. Kampanya tarihleri arasında yapılan ön ödemeli rezervasyonlar da koşulları sağladığı takdirde kampanyaya dahil edilmektedir. Ancak yurtiçi ve yurtdışı uçak bilet satışları ile tur paketi dışındaki yurtiçi ve yurtdışı turlar kampanyaya dahil değildir.