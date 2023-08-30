Ziraat Bankası, kısa bir süre önce bireysel kredi paketinde heyecan verici yeni bir kampanya başlattı ve finansal yardıma ihtiyacı olanlara çok önemli bir destek sağladı. Kredi musluklarının açılmasıyla birlikte Ziraat Bankası artık 50.000 TL'lik bir destek kredisi sunuyor. Bu duyuru, mali açıdan zor durumda olan bireyleri rahatlattı.

Ziraat Bankası, kredi arayışında olanlara nakit desteği sağlamak için adım atıyor. Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası, bir devlet bankası olması ve etkileyici aktif büyüklüğü nedeniyle müşterilerine güven aşılıyor. Nakit sıkıntısı çeken vatandaşların yaşadığı zorlukların farkında olan Ziraat Bankası, toplumu destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu yeni kampanya, bireylerin finansal zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olma konusundaki kararlılıklarının bir kanıtı niteliğindedir. İşte yeni kampanyanın detayları.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN BAŞVURU YOLLARI

Kolaylaştırılmış kredi paketinden yararlanmak için bireyler kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubesini ziyaret ederek kolayca başvuruda bulunabilirler. Alternatif olarak, daha fazla kolaylık sağlamak için, başvuru sahipleri kullanıcı dostu Ziraat Bankası mobil şube uygulaması aracılığıyla dijital kredi başvurusunda bulunmayı da tercih edebilirler.

Mobil şube uygulaması ile başvuru ekranına 7/24 erişilebilmekte, kullanıcılar diledikleri zaman ve diledikleri yerden başvurularını yapabilmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra kredi tutarı başvuru sahibinin hesabına anında yatıyor ve bankaya fiziksel olarak gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Ayrıca, aylık kredi taksitleri belirlenen banka hesabı üzerinden rahatlıkla ödenebilmektedir.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Seçim sonrasında dolar kurunun güçlenmesi ve parasal sıkılaştırma politikası uygulanması nedeniyle kredi faiz oranlarında hızlı bir yükseliş yaşanmıştır. Bunun sonucunda, diğer bankalarda olduğu gibi Ziraat Bankası'nın bireysel kredi faiz oranlarında da önemli bir artış yaşanmıştır.

Özellikle Ziraat Bankası'nın bireysel kredi faiz oranı yüzde 2,84 olarak yeniden düzenlenmiştir. Bunun sonucunda, 36 ay vadeli 50.000 TL kredi kullanan kişiler aylık 2.482,07 TL taksit ödemesi yapacaklar.