ING Bank , TEB ve QNB Finansbank ATM'lerinden Hafta sonu dahil şubeye gitmeden olduğunuz yerde 20 Bin TL Kredi Verilecek

7 gün 24 saat ING Bank , TEB ve QNB Finansbank ATM'lerinden Hafta sonu dahil şubeye gitmeden olduğunuz yerde 20 Bin TL kadar Nakit Avans Kredisi Alabilirsiniz!

Şube şube gezmeden ING Bank ,TEB, QNB Finansbank tarafından sunulan bu büyük kredi fırsatından sizde faydalanın. İşte detayalar!

İhtiyacınız olan parayı QNB Finansbank ile alın!

ATM’lerden dilediğiniz zaman 20 bin TL kadar nakit para çekebileceğiniz şubeye gitmeden koltuğunuzdan kredi başvurusunda bulunabileceğiniz ve nakit ihtiyacınızı hemen karşılayabileceğiniz ihtiyaç kredisi seçeneğinden yararlanmak istemez misiniz? Cevabınız "Evet" ise ING Bank, TEB ve QNB Finansbank'ın müşterilerine sunduğu harika nakit avans seçenekleri tam da size göre. Hemen başvurun, ihtiyacınız olan paraya dakikalar içeresinde kavuşun.

Hafta sonu kredi çekilebilir mi sorusuna cevap veren QNB Finansbank, 7/24 hafta sonuna dahil Cumartesi ve Pazar günleri acil nakde ihtiyacı olan tüm müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Nakit ihtiyaç kredisine başvuru yapabilmeniz için oluşturulmuş özel bir hat olan Alo Kredi Hattı ile ihtiyaç kredisi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca QNB Finansbank, QNB Finansbank web sayfası veya QNB Finansbank mobil bankacılık uygulaması üzerinden tüm nakit avans işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

TEB'in Şaşırtan Nakit Avans Fırsatı!

Köklü bankalardan biri olan TEB,%1.98 faiz oranıyla nakit avans kampanyasından yararlanabilmek için TEB resmi web sayfası ve TEB mobil bankacılık uygulaması üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir TEB ATM'lerinden haftanın her saati hafta sonu dahil nakit ihtiyacınızı giderebilesiniz.

İşte ING Bank’ın Kaçırılmayacak Nakit Avans Müjdesi!

ING Bank, uzun bankacılık işlemlerine son vererek, sunduğu kampanyaları müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor .7gün 24 saat nakit avans ihtiyacınızı cumartesi pazar günleri dahil size en yakın ING Bank ATM’sinden karşılıyor. Çekeceğiniz tutarı 6,9 dilerseniz 12 aya kadar taksitlendirip ödeyebilirsiniz. Müşteri memnuniyeti esas gören ING Bank , tüm müşterine uygun %1.98 faiz oranları ile ekstra bir faize tabi tutmadan sabit taksit seçenekleri ile nakit avans ihracını karşılıyor. Eğer sizde bu fırsattan yararlanmak isterseniz resmi ING Bank web sayfasından kolay adımlar izleyerek tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.